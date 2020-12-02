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Совет коллективной безопасности ОДКБ одобрил 15 документов

03.12.2020 06:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Совет коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, заседание которого состоялось сегодня в режиме видео-конференц-связи, одобрил 15 документов, передает пресс-служба Организации.

СКБ принял декларацию, в которой говорится, что ОДКБ за годы своего существования заняла достойное место в ряду авторитетных международных и региональных организаций, стала действенным фактором поддержания региональной стабильности и устойчивого развития. «Организация является эффективной многофункциональной структурой комплексного обеспечения коллективной безопасности и в полной мере отвечает целям укрепления мира, международной и региональной безопасности на основе общепризнанных норм и принципов международного права», — констатируется в документе.

Принято также заявление о формировании справедливого и устойчивого мироустройства. В нем отмечается, что одной из главных задач человечества в XXI веке становится формирование условий, гарантий и перспектив гармоничного развития будущих поколений. «Убеждены, что у человечества есть возможность сообща обеспечить сохранение мира, стабильности и безопасности для всех, найти достойный ответ современным вызовам и угрозам. Решение стоящих перед человечеством задач возможно только в условиях справедливого и рационального миропорядка, базирующегося на общепризнанных принципах и нормах международного права», — подчеркивается в заявлении.

СКБ утвердил план развития военного сотрудничества государств-членов ОДКБ на 2021-2025 годы и новую антинаркотическую стратегию на 2021-2025 годы. «Стратегия позволит оперативно реагировать на изменение обстановки, связанной с незаконным распространением наркотиков на территории государств-ченов ОДКБ, а также сократить масштабы незаконного оборота подконтрольных психоактивных соединений и их немедицинское потребление, — проинформировала пресс-служба. — Антинаркотическая стратегия определяет согласованные подходы заинтересованных компетентных органов в сфере противодействия наркоугрозе и основные направления сотрудничества между уполномоченными органами государств-членов ОДКБ»

По завершении работы сессии СКБ председательство в ОДКБ в следующем межсессионном периоде перешло к Таджикистану.

 
 
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Совет коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, заседание которого состоялось сегодня в режиме видео-конференц-связи, одобрил 15 документов, передает пресс-служба...
 
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