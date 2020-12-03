«Зенит» и киевское «Динамо» разгромлены в Лиге чемпионов

Источник материала: Tut.by

Восемью матчами завершен предпоследний тур группового этапа Лиги чемпионов. В центральных матчах «Манчестер Юнайтед» принимал «ПСЖ», «Ювентус» — киевское «Динамо», а питерский «Зенит» играл в гостях с «Брюгге».

Одним из первых свой матч сыграл российский «Краснодар», который дома с минимальным счетом 1:0 обыграл французский «Ренн».

Мяч на счету Маркуса Берга (71). В первом туре команды сыграли вничью со счетом 1:1. Благодаря домашней победе «Краснодар» обеспечил себе третье место в групповом раунде Лиги чемпионов, которое дает путевку в 1/16 финала Лиги Европы. В активе российского клуба 4 очка, французского — 1.

Отметим, что «Краснодар» также стал первым российским клубом, которому удалось победить в еврокубковом матче на групповом этапе в сезоне-2020/21.



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Киевское «Динамо» уже в прошлом туре лишилось шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но по-прежнему рассчитывает на Лигу Европы. Однако в предпоследнем туре им эту задачу усложнил «Ювентус».

На 21-й минуте счет открыл Кьеза, на 57-й минуте второй мяч забил Роналду, а на 66-й окончательный результат установил Мората. 3:0, и «Динамо» будет решать свою судьбу в очном домашнем противостоянии с «Ференцварошем» в последнем туре. В Венгрии эти команды сыграли вничью 2:2.

А вот чемпион России — питерский «Зенит» — сегодня лишился всех шансов на продолжение борьбы в еврокубках, разгромно проиграв в гостях «Брюгге» со счетом 0:3. После 5 матчей у питерцев всего 1 очко, а бельгийцы имеют все шансы попасть в плей-офф Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед», сумевший победить «ПСЖ» в Париже 2:1, дома уступил им со счетом 1:3. Два мяча на счету Неймара (он отметился на 6-й минуте и в уже добавленное время), еще один забил Маркиньос (69). У «Манчестер Юнайтед» гол забил Рэшфорд (32). Отметим, что манкунианцы с 70-й минуты играли вдесятером (две желтых карточки получил Фред).

В их группе перед последним туром интересная ситуация — сразу у трех команд по 9 очков. Но на первой строчке, скорее всего, окажется «ПСЖ» — у него лучшая разница мячей с «МЮ» и относительно легкий домашний матч с аутсайдером в последнем туре.

Остальные результаты игрового дня:

«Башакшехир» — «РБ Лейпциг» — 3:4,

«Боруссия» Д — «Лацио» — 1:1,

«Севилья» — «Челси» — 0:4,

«Ференцварош» — «Барселона» — 0:3.