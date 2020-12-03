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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как изменилось госТВ - до и после выборов Объектом мониторинга стали «Панорама», «Главный эфир», «Наши новости», «Контуры», «Новости 24 часа» и «Неделя».

После выборов госТВ превращается в инструмент баррикадной журналистики, где идеологические смыслы куда важнее информирования о событиях. Даже далекие от проблематики белорусских протестов темы (конфликт в Нагорном Карабахе) становятся уроком о недопустимости революций и ослабления государства.Наибольшие сдвиги произошли на внешнем направлении, где вместо неопределенного или изменчивого образа внешнего врага, начался период устойчивой антизападной и антимайданной риторики. Выпады в адрес «Газпрома» или иных российских структур сменились максимально благоприятным освещением сотрудничества и интеграции.Во внутренней тематике точечные информационные атаки превратились в тотальную идеологическую войну с оппонентами с использованием самых жестких выражений и средств.Подготовка к подавлению протестов сменилась оправданием силовых действий (нередко, со ссылкой на западный опыт столкновений с демонстрантами и упреками ЕС в двойных стандартах). Расширение рамок дозволенного насилия, включая использование боевого оружия и привлечение дружинников, стало еще одним типичным приемом. «Чтобы сохранить Беларусь, нужно задействовать всю силовую составляющую, в том числе и Вооруженные силы. Такое мнение в отношении ситуации в нашей стране высказал политолог, директор центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров».Идеологическая консолидация в моменты наибольших обострений приводила к почти полному содержательному совпадению сюжетов и смыслов, оставляя за каналами лишь стилистическое разнообразие. В периоды относительного спокойствия степень автономии несколько увеличивается. Можно предположить, что и дальнейшая динамика вещания будет напрямую зависеть от степени политического противостояния в стране.Подробный анализ читайте на