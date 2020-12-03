Источник материала: UDF



Фото: ТАСС/Артем Коротаев

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что может ОДКБ? Беспокойный год.

Действительно, конец года для ряда членов ОДКБ выдался весьма беспокойным. В августе в Беларуси и в октябре в Кыргызстане после проведенных, соответственно, президентских и парламентских выборов начались массовые протесты. При этом в нашей стране они в той или иной степени продолжаются по сей день, а у Бишкека ситуация хоть и несколько стабилизировалась, но до спокойствия еще явно далеко.Далее, в конце сентября Азербайджан при поддержке Турции начал боевые действия в районе Нагорного Карабаха. После длившихся почти два месяца столкновений он отвоевал у члена ОДКБ Армении значительную часть своих ранее потерянных территорий.Поэтому на прошедшей 2 декабря в формате видео-конференц-связи сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ этим темам было уделено значительное внимание. К сожалению, в настоящий момент еще недостаточно информации о принятых на сей счет решениях. Впрочем, на основании имеющейся практики можно предположить, что никаких конкретных действий организации в упомянутых «горячих точках» не последует.Прежде всего, в белорусском и кыргызском случаях для этого не просматривается даже формальных причин. Согласно статье 4 основополагающего Договора коллективной безопасности, страна-участник имеет право обратиться за помощью, если она находится под внешней военной угрозой. Причем и в таком случае все решения об оказании помощи принимаются не автоматически, а только после проведения консультаций со всеми государствами-членами.Правда, на упомянутой сессии Лукашенко заявил, что «в НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель». Похоже, однако, что убедить коллег в необходимости немедленно приступить к противодействию этой угрозе ему пока не удалось. Более того, как представляется, даже если бы нечто таковая и в самом деле имела место, то единственным, кто отреагировал бы на это требуемым Минском образом, оказался бы Кремль, причем в рамках вовсе не ОДКБ, а «союзного государства».В пользу такого вывода свидетельствует поведение остальных партнеров во время предыдущих похожих кризисов. В частности, никто из них не поддержал российскую аннексию Крыма. Кстати, и в том же карабахском конфликте, где, казалось, все были уже просто обязаны заступиться за союзника, активную роль играла только Москва.Зато лидеры ОДКБ всегда готовы внести свой вклад в разрешение проблем современности в мировом масштабе. Вот и сейчас они приняли заявление, в котором предложили «организовать встречу уполномоченных представителей ОДКБ, СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС для обсуждения принятых в этих организациях стратегий безопасности в качестве первого шага к формированию неделимого пространства безопасности».Судя по всему, за согласием СНГ и ШОС дело не станет. Насчет ОБСЕ и ЕС существуют серьезные сомнения. Что же касается НАТО, то все многочисленные попытки ОДКБ привлечь к себе ее до сих пор успехом, увы, не увенчались. А поскольку обсуждение вопросов глобальной безопасности без участия Североатлантического альянса едва ли даст какой-либо результат, то данную инициативу, скорее всего, постигнет участь ее предшественниц.