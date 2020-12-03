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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко подсунули страшилку про НАТО. Мнение Гражданин запутался в показаниях.

2 декабря Александр Лукашенко заявил что в НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель. Но 30 ноября он сообщал, что официальные лица Польши лишь призывают НАТО учредить специальные силы, которые по замыслу могут быть задействована для борьбы с белорусской властью. Гражданин запутался в показаниях.Напомню, что антизападная риторика впервые активизировалась у него по военной составляющей 15 августа после разговора с Путиным, тогда же на запад были направлены наши войска. Нынешние заявления о военной подготовке НАТО прозвучали после визита Лаврова.Похоже, что Лукашенко подсунули (вопрос только наши или россияне) стандартную страшилку, которую придумывали и во время учений Анаконда-2018, мол это учение имеет целью расширение Сувалкского коридора за счет Беларуси (на фото фейк того времени).