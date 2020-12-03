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Белорусский футболист удивился своей фамилии в письме в поддержку Лукашенко

03.12.2020 06:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусский футболист удивился своей фамилии в письме в поддержку Лукашенко
Евгений Елезаренко. Фото: @yuhenielezarenko
Белорусский футболист Евгений Елезаренко удивился своей фамилии в письме в поддержку президента страны Александра Лукашенко. Его слова приводит Tribuna.com.

«Просто офигел, когда увидел свою фамилию среди людей, которые подписали письмо спортсменов за стабильность. Я ничего не подписывал! Даже не видел никаких бумаг! Вроде у нас свободная страна, а тут такое происходит», — заявил Елезаренко. Он добавил, что теперь ему приходится оправдываться перед белорусами за то, чего он не делал. Полузащитник уточнил, что не знал о существовании письма и никогда бы не подписал его.

27-летний футболист в этом сезоне выступал за могилевский «Днепр». В его активе также восемь матчей за молодежную сборную Белоруссии.

24 ноября было опубликовано письмо белорусских спортсменов в поддержку Лукашенко, под которым стояла подпись Елезаренко. В заявлении говорилось, что поддержка государства помогла атлетам выигрывать на международных соревнованиях.

В Белоруссии с августа проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Лукашенко.
 
 
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«Просто офигел, когда увидел свою фамилию среди людей, которые подписали письмо спортсменов за стабильность. Я ничего не подписывал!»
 
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