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В Испании из-за пандемии ограничат перемещение внутри страны

03.12.2020 06:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Испании из-за пандемии ограничат перемещение внутри страны

Правительство Испании решило ограничить перемещения граждан внутри страны из-за продолжающей распространяться пандемии COVID-19. Решение затронет в том числе и период зимних праздников. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения королевства Сальвадора Ильа сообщает ТАСС.

«Мы приняли важное решение о рождественских праздниках. Мы можем подытожить его одной фразой: на Рождество мы остаемся дома… С 23 декабря по 6 января нельзя будет покидать автономные сообщества», – заявил Ильа, добавив, что эта мера не будет распространяться на территорию Канарских и Балеарских островов. 

При этом он также отметил, что число участников рождественского застолья будет ограничено 10 людьми с учетом детей. Собираться в больших количествах в пределах одного помещения – по-прежнему запрещено. Небольшое послабление также предусмотрено по комендантскому часу, который в Рождество и новогоднюю ночь вступит в силу в 01:30 по местному времени. 

Министр также добавил, что региональным властям по-прежнему рекомендуется полностью отказаться от проведения мероприятий с большими скоплениями людей. 

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Правительство Испании решило ограничить перемещения граждан внутри страны из-за продолжающей распространяться пандемии COVID-19. Решение затронет в том числе и...
 
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