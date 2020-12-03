В Испании из-за пандемии ограничат перемещение внутри страны

Источник материала: ОНТ

Правительство Испании решило ограничить перемещения граждан внутри страны из-за продолжающей распространяться пандемии COVID-19. Решение затронет в том числе и период зимних праздников. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения королевства Сальвадора Ильа сообщает ТАСС.

«Мы приняли важное решение о рождественских праздниках. Мы можем подытожить его одной фразой: на Рождество мы остаемся дома… С 23 декабря по 6 января нельзя будет покидать автономные сообщества», – заявил Ильа, добавив, что эта мера не будет распространяться на территорию Канарских и Балеарских островов.

При этом он также отметил, что число участников рождественского застолья будет ограничено 10 людьми с учетом детей. Собираться в больших количествах в пределах одного помещения – по-прежнему запрещено. Небольшое послабление также предусмотрено по комендантскому часу, который в Рождество и новогоднюю ночь вступит в силу в 01:30 по местному времени.

Министр также добавил, что региональным властям по-прежнему рекомендуется полностью отказаться от проведения мероприятий с большими скоплениями людей.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram