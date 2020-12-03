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Отличная маскировка! Сможете найти кота на четвертом фото?

03.12.2020 06:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Отличная маскировка! Сможете найти кота на четвертом фото?

Домашние животные умеют маскироваться! Да так искусно, что их иногда действительно сложно даже обнаружить! Попробуете?


1. Снежный пёсик
2. Интересно, это плед так подбирали или собаку?


3. Если бы не ремешок, можно и наступить!
4. Тут точно есть кот, присмотритесь!


5. И тут котик маскируется!


6. Слиться с природой!


7. Бесконечный кот.


8. Почти совпал.


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Домашние животные умеют маскироваться! Да так искусно, что их иногда действительно сложно даже обнаружить! Попробуете? 1. Снежный пёсик2. Интересно, это плед так...
 
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