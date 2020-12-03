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Отличная маскировка! Сможете найти кота на четвертом фото?
Источник материала: ОНТ
Домашние животные умеют маскироваться! Да так искусно, что их иногда действительно сложно даже обнаружить! Попробуете?
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Домашние животные умеют маскироваться! Да так искусно, что их иногда действительно сложно даже обнаружить! Попробуете? 1. Снежный пёсик2. Интересно, это плед так...
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