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Чехия выступила против проведения ЧМ по хоккею в Беларуси
Источник материала: БДГ
Глава МИД Чехии Томаш Петршичек полагает, что проведение ЧМ-2021 в Беларуси невозможно в условиях эскалации насилия со стороны силовиков по отношению к мирным гражданам.
Чиновник отметил, что критика Латвии касательно будущего общего для двух стран чемпионата не может пройти незамеченной: страна привлекает внимание к тому, что происходит сейчас в Беларуси.
«Режим продолжает насильственные действия против мирных демонстрантов. Я не могу представить, чтобы демократический мир поддерживал проведение первенства мира по хоккею в Беларуси Александра Лукашенко», - сказал глава МИД Чехии. Об этом
Петршичек отметил, что проведение турнира в Беларуси сейчас невозможно.
«Мы не должны проведением этого турнира легитимировать репрессивный режим типа Александра Лукашенко», — сказал Петршичек.
Напомним, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) на заседании 18 ноября так и
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Глава МИД Чехии Томаш Петршичек полагает, что проведение ЧМ-2021 в Беларуси невозможно в условиях эскалации насилия со стороны силовиков по отношению к мирным...
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