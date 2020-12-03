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Чехия выступила против проведения ЧМ по хоккею в Беларуси

03.12.2020 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек полагает, что проведение ЧМ-2021 в Беларуси невозможно в условиях эскалации насилия со стороны силовиков по отношению к мирным гражданам. 

Чиновник отметил, что критика Латвии касательно будущего общего для двух стран чемпионата не может пройти незамеченной: страна привлекает внимание к тому, что происходит сейчас в Беларуси.

«Режим продолжает насильственные действия против мирных демонстрантов. Я не могу представить, чтобы демократический мир поддерживал проведение первенства мира по хоккею в Беларуси Александра Лукашенко», - сказал глава МИД Чехии. Об этом пишет sports.ru.

Петршичек  отметил, что проведение турнира в Беларуси сейчас невозможно.

«Мы не должны проведением этого турнира легитимировать репрессивный режим типа Александра Лукашенко», — сказал Петршичек.

Напомним, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) на заседании 18 ноября так и не смогла прийти к решению, что делать с проведением в Минске следующего хоккейного чемпионата. Спортивные чиновники не уверены, что болельщики, которые приедут в Минск на мероприятие, будут в безопасности. Вероятность того, что чемпионат из Беларуси перенесут - очень высока.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Глава МИД Чехии Томаш Петршичек полагает, что проведение ЧМ-2021 в Беларуси невозможно в условиях эскалации насилия со стороны силовиков по отношению к мирным...
 
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