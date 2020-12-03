Чехия выступила против проведения ЧМ по хоккею в Беларуси

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек полагает, что проведение ЧМ-2021 в Беларуси невозможно в условиях эскалации насилия со стороны силовиков по отношению к мирным гражданам.

Чиновник отметил, что критика Латвии касательно будущего общего для двух стран чемпионата не может пройти незамеченной: страна привлекает внимание к тому, что происходит сейчас в Беларуси.

«Режим продолжает насильственные действия против мирных демонстрантов. Я не могу представить, чтобы демократический мир поддерживал проведение первенства мира по хоккею в Беларуси Александра Лукашенко», - сказал глава МИД Чехии. Об этом пишет sports.ru.

Петршичек отметил, что проведение турнира в Беларуси сейчас невозможно.

«Мы не должны проведением этого турнира легитимировать репрессивный режим типа Александра Лукашенко», — сказал Петршичек.