На каких условиях банки оформляют овердрафт на зарплатную карту

Источник материала: Tut.by

Когда зарплата потрачена, и необходимо совершить срочную покупку, выручит овердрафтный кредит на карту. FINANCE.TUT.BY посмотрел, клиенты каких банков могут воспользоваться такой услугой сейчас, и на каким условиях можно подключить овердрафт к своей карте.





В обзоре мы собрали овердрафтные кредиты. Рассматривались как предложения для новых клиентов банка, так и кредиты для текущих клиентов по зарплатному/другим проектам банка. Возобновляемые и невозобновляемые кредитные карты не рассматривались в данном обзоре. От каждого банка было выбрано по одному предложению.

Банк, кредит Сумма; ставка (изменение с сентября); срок кредитования Справка доходах; категория клиента Альфа-Банк,

Альфа-Овердрафт от 100 до 5 тыс. BYN; 24,9%; в течение срока действия карты без справки о доходах; все клиенты банка (зарплатные, пакеты решений Альфа Smart, пакет A-Private) Банк Дабрабыт,

Овердрафт «Зарплатный» от 50 до 10 тыс. BYN; 13,33% (-0,02 п. п); срок возобновляемости — 12 месяцев, срок возврата 1 транша — 90 дней без справки о доходах при сумме до 500 BYN; зарплатный клиент банка Банк Решение,

Онлайн-овердрафт от 200 до 5 тыс. BYN; 21%; срок возобновляемости — 11 месяцев; срок кредитования — в течение 1 месяца после истечения срока предоставления кредита без справки о доходах; зарплатный клиент банка Белгазпромбанк,

Онлайн-овердрафт до 5 тыс. BYN; 19,9% (+6,55 п. п); погашение транша до 720 дней без справки о доходах; зарплатный клиент банка Белинвестбанк,

Овердрафт ПРЕСТИЖ + до 3 тыс. BYN; первые 20 дней — 0,001%, далее — 13,33% (-0,02 п. п); 90 дней без справки о доходах; зарплатный клиент банка по карте ПРЕСТИЖ + Приорбанк,

Овердрафт к зарплатному счёту до 7,5 тыс. BYN; 24% (+6 п. п); 3,6 или 12 месяцев без справки о доходах; зарплатный клиент банка РРБ-Банк,

Время не ждёт от 500 до 10 тыс. BYN, но не более 200% от среднемесячной зарплаты за 2 последних месяца; 9,83% — первые 30 дней, далее — 13,33%; срок кредитования — 12 месяцев справка о доходах за 2 месяца; зарплатный клиент банка Технобанк,

Зарплатный овердрафт от 100 до 10 тыс. BYN; первые 10 дней — 0,0001%, далее — 16% (без изменений); 24 месяца, срок пользования траншем 90−120 дней без справки о доходах; зарплатный клиент банка Цептер Банк,

Овердрафт на зарплатную карту до 1 заработной платы; 13,5% (без изменений); до 12 месяцев без справки о доходах; зарплатный клиент банка

Банк, кредит Сумма; ставка (изменение с сентября); срок кредитования Справка доходах; категория клиента Альфа-Банк,

Альфа-Овердрафт от 100 до 5 тыс. BYN; 24,9%; в течение срока действия карты без справки о доходах; все клиенты банка (зарплатные, пакеты решений Альфа Smart, пакет A-Private) Банк Дабрабыт,

Овердрафт «Зарплатный» от 50 до 10 тыс. BYN; 13,33% (-0,02 п. п); срок возобновляемости — 12 месяцев, срок возврата 1 транша — 90 дней без справки о доходах при сумме до 500 BYN; зарплатный клиент банка Банк Решение,

Онлайн-овердрафт от 200 до 5 тыс. BYN; 21%; срок возобновляемости — 11 месяцев; срок кредитования — в течение 1 месяца после истечения срока предоставления кредита без справки о доходах; зарплатный клиент банка Белгазпромбанк,

Онлайн-овердрафт до 5 тыс. BYN; 19,9% (+6,55 п. п); погашение транша до 720 дней без справки о доходах; зарплатный клиент банка Белинвестбанк,

Овердрафт ПРЕСТИЖ + до 3 тыс. BYN; первые 20 дней — 0,001%, далее — 13,33% (-0,02 п. п); 90 дней без справки о доходах; зарплатный клиент банка по карте ПРЕСТИЖ + Приорбанк,

Овердрафт к зарплатному счёту до 7,5 тыс. BYN; 24% (+6 п. п); 3,6 или 12 месяцев без справки о доходах; зарплатный клиент банка РРБ-Банк,

Время не ждёт от 500 до 10 тыс. BYN, но не более 200% от среднемесячной зарплаты за 2 последних месяца; 9,83% — первые 30 дней, далее — 13,33%; срок кредитования — 12 месяцев справка о доходах за 2 месяца; зарплатный клиент банка Технобанк,

Зарплатный овердрафт от 100 до 10 тыс. BYN; первые 10 дней — 0,0001%, далее — 16% (без изменений); 24 месяца, срок пользования траншем 90−120 дней без справки о доходах; зарплатный клиент банка Цептер Банк,

Овердрафт на зарплатную карту до 1 заработной платы; 13,5% (без изменений); до 12 месяцев без справки о доходах; зарплатный клиент банка

Условия банковского овердрафта