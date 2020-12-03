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На каких условиях банки оформляют овердрафт на зарплатную карту

03.12.2020 07:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Когда зарплата потрачена, и необходимо совершить срочную покупку, выручит овердрафтный кредит на карту. FINANCE.TUT.BY посмотрел, клиенты каких банков могут воспользоваться такой услугой сейчас, и на каким условиях можно подключить овердрафт к своей карте.


В обзоре мы собрали овердрафтные кредиты. Рассматривались как предложения для новых клиентов банка, так и кредиты для текущих клиентов по зарплатному/другим проектам банка. Возобновляемые и невозобновляемые кредитные карты не рассматривались в данном обзоре. От каждого банка было выбрано по одному предложению.

Банк, кредит

Сумма; ставка (изменение с сентября); срок кредитования

Справка доходах; категория клиента

Альфа-Банк,
Альфа-Овердрафт

от 100 до 5 тыс. BYN; 24,9%; в течение срока действия карты

без справки о доходах; все клиенты банка (зарплатные, пакеты решений Альфа Smart, пакет A-Private)

Банк Дабрабыт,
Овердрафт «Зарплатный»

от 50 до 10 тыс. BYN; 13,33% (-0,02 п. п); срок возобновляемости — 12 месяцев, срок возврата 1 транша — 90 дней

без справки о доходах при сумме до 500 BYN; зарплатный клиент банка

Банк Решение,
Онлайн-овердрафт

от 200 до 5 тыс. BYN; 21%; срок возобновляемости — 11 месяцев; срок кредитования — в течение 1 месяца после истечения срока предоставления кредита

без справки о доходах; зарплатный клиент банка

Белгазпромбанк,
Онлайн-овердрафт

до 5 тыс. BYN; 19,9% (+6,55 п. п); погашение транша до 720 дней

без справки о доходах; зарплатный клиент банка

Белинвестбанк,
Овердрафт ПРЕСТИЖ +

до 3 тыс. BYN; первые 20 дней — 0,001%, далее — 13,33% (-0,02 п. п); 90 дней

без справки о доходах; зарплатный клиент банка по карте ПРЕСТИЖ +

Приорбанк,
Овердрафт к зарплатному счёту

до 7,5 тыс. BYN; 24% (+6 п. п); 3,6 или 12 месяцев

без справки о доходах; зарплатный клиент банка

РРБ-Банк,
Время не ждёт

от 500 до 10 тыс. BYN, но не более 200% от среднемесячной зарплаты за 2 последних месяца; 9,83% — первые 30 дней, далее — 13,33%; срок кредитования — 12 месяцев

справка о доходах за 2 месяца; зарплатный клиент банка

Технобанк,
Зарплатный овердрафт

от 100 до 10 тыс. BYN; первые 10 дней — 0,0001%, далее — 16% (без изменений); 24 месяца, срок пользования траншем 90−120 дней

без справки о доходах; зарплатный клиент банка

Цептер Банк,
Овердрафт на зарплатную карту

до 1 заработной платы; 13,5% (без изменений); до 12 месяцев

без справки о доходах; зарплатный клиент банка

Банк, кредит

Сумма; ставка (изменение с сентября); срок кредитования

Справка доходах; категория клиента

Альфа-Банк,
Альфа-Овердрафт

от 100 до 5 тыс. BYN; 24,9%; в течение срока действия карты

без справки о доходах; все клиенты банка (зарплатные, пакеты решений Альфа Smart, пакет A-Private)

Банк Дабрабыт,
Овердрафт «Зарплатный»

от 50 до 10 тыс. BYN; 13,33% (-0,02 п. п); срок возобновляемости — 12 месяцев, срок возврата 1 транша — 90 дней

без справки о доходах при сумме до 500 BYN; зарплатный клиент банка

Банк Решение,
Онлайн-овердрафт

от 200 до 5 тыс. BYN; 21%; срок возобновляемости — 11 месяцев; срок кредитования — в течение 1 месяца после истечения срока предоставления кредита

без справки о доходах; зарплатный клиент банка

Белгазпромбанк,
Онлайн-овердрафт

до 5 тыс. BYN; 19,9% (+6,55 п. п); погашение транша до 720 дней

без справки о доходах; зарплатный клиент банка

Белинвестбанк,
Овердрафт ПРЕСТИЖ +

до 3 тыс. BYN; первые 20 дней — 0,001%, далее — 13,33% (-0,02 п. п); 90 дней

без справки о доходах; зарплатный клиент банка по карте ПРЕСТИЖ +

Приорбанк,
Овердрафт к зарплатному счёту

до 7,5 тыс. BYN; 24% (+6 п. п); 3,6 или 12 месяцев

без справки о доходах; зарплатный клиент банка

РРБ-Банк,
Время не ждёт

от 500 до 10 тыс. BYN, но не более 200% от среднемесячной зарплаты за 2 последних месяца; 9,83% — первые 30 дней, далее — 13,33%; срок кредитования — 12 месяцев

справка о доходах за 2 месяца; зарплатный клиент банка

Технобанк,
Зарплатный овердрафт

от 100 до 10 тыс. BYN; первые 10 дней — 0,0001%, далее — 16% (без изменений); 24 месяца, срок пользования траншем 90−120 дней

без справки о доходах; зарплатный клиент банка

Цептер Банк,
Овердрафт на зарплатную карту

до 1 заработной платы; 13,5% (без изменений); до 12 месяцев

без справки о доходах; зарплатный клиент банка

Условия банковского овердрафта

  • С сентября на рынок овердрафтного кредитования вернулись Альфа-Банк, Банк Решение, РРБ-Банк и Технобанк. В течение последних 3 месяцев приостановил кредитование Беларусбанк и Идея Банк;
  • Отметим, что овердрафты обойдутся дешевле классических кредитов наличными. Процентные ставки находятся в диапазоне от 13,33% до 24,9%. Самые низкие ставки предлагают в четырех банках. Для сравнения кредиты наличными сегодня стоят 22−39%;
  • Первые 10−30 дней в Белинвестбанке, РРБ-Банке и Технобанке действуют льготные процентные ставки. В РРБ-Банке она составит 9,83%, в остальных банках — около 0%;
  • Воспользоваться овердрафтом могут только зарплатные клиенты банков. Кроме Альфа-Банка: здесь овердрафт доступен как зарплатным клиентам, так и клиентам банка, которые обслуживаются в рамках пакетов решений;
  • В Банке Решение овердрафт для зарплатных клиентов оформляется под 21% годовых. Для клиентов, которые не обслуживаются по зарплатному проекту в банке, есть кредит «Овердрафтный» под 29,9% годовых на 10 месяцев с максимальным лимитом до 10 тысяч рублей;
  • Максимальная сумма овердрафта в зависимости от банка составит до 3−10 тысяч рублей. В Цептер Банке и РРБ-Банке лимит овердрафта не может превышать 100% и 200% от средней зарплаты соответственно. Белгазпромбанк снизил лимит овердрафта с 10 тысяч до 5 тысяч рублей;
  • Возврат транша необходимо осуществить в сроки от 90 дней до 24 месяцев. Самые короткие сроки в Белинвестбанке, Банке Дабрабыт и Технобанке. Самые длинные — в Белгазпромбанке;
  • Погашение овердрафта осуществляется за счет новых поступлений на карту. Более подробно рассчитать график погашения можно в своем банке.

 
 
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