На каких условиях банки оформляют овердрафт на зарплатную карту

Когда зарплата потрачена, и необходимо совершить срочную покупку, выручит овердрафтный кредит на карту. FINANCE.TUT.BY посмотрел, клиенты каких банков могут воспользоваться такой услугой сейчас, и на каким условиях можно подключить овердрафт к своей карте.
В обзоре мы собрали овердрафтные кредиты. Рассматривались как предложения для новых клиентов банка, так и кредиты для текущих клиентов по зарплатному/другим проектам банка. Возобновляемые и невозобновляемые кредитные карты не рассматривались в данном обзоре. От каждого банка было выбрано по одному предложению.
Банк, кредит
Сумма; ставка (изменение с сентября); срок кредитования
Справка доходах; категория клиента
Альфа-Банк,
Альфа-Овердрафт
от 100 до 5 тыс. BYN; 24,9%; в течение срока действия карты
без справки о доходах; все клиенты банка (зарплатные, пакеты решений Альфа Smart, пакет A-Private)
Банк Дабрабыт,
Овердрафт «Зарплатный»
от 50 до 10 тыс. BYN; 13,33% (-0,02 п. п); срок возобновляемости — 12 месяцев, срок возврата 1 транша — 90 дней
без справки о доходах при сумме до 500 BYN; зарплатный клиент банка
Банк Решение,
Онлайн-овердрафт
от 200 до 5 тыс. BYN; 21%; срок возобновляемости — 11 месяцев; срок кредитования — в течение 1 месяца после истечения срока предоставления кредита
без справки о доходах; зарплатный клиент банка
Белгазпромбанк,
Онлайн-овердрафт
до 5 тыс. BYN; 19,9% (+6,55 п. п); погашение транша до 720 дней
без справки о доходах; зарплатный клиент банка
Белинвестбанк,
Овердрафт ПРЕСТИЖ +
до 3 тыс. BYN; первые 20 дней — 0,001%, далее — 13,33% (-0,02 п. п); 90 дней
без справки о доходах; зарплатный клиент банка по карте ПРЕСТИЖ +
Приорбанк,
Овердрафт к зарплатному счёту
до 7,5 тыс. BYN; 24% (+6 п. п); 3,6 или 12 месяцев
без справки о доходах; зарплатный клиент банка
РРБ-Банк,
Время не ждёт
от 500 до 10 тыс. BYN, но не более 200% от среднемесячной зарплаты за 2 последних месяца; 9,83% — первые 30 дней, далее — 13,33%; срок кредитования — 12 месяцев
справка о доходах за 2 месяца; зарплатный клиент банка
Технобанк,
Зарплатный овердрафт
от 100 до 10 тыс. BYN; первые 10 дней — 0,0001%, далее — 16% (без изменений); 24 месяца, срок пользования траншем 90−120 дней
без справки о доходах; зарплатный клиент банка
Цептер Банк,
Овердрафт на зарплатную карту
до 1 заработной платы; 13,5% (без изменений); до 12 месяцев
без справки о доходах; зарплатный клиент банка
Банк, кредит
Сумма; ставка (изменение с сентября); срок кредитования
Справка доходах; категория клиента
Альфа-Банк,
Альфа-Овердрафт
от 100 до 5 тыс. BYN; 24,9%; в течение срока действия карты
без справки о доходах; все клиенты банка (зарплатные, пакеты решений Альфа Smart, пакет A-Private)
Банк Дабрабыт,
Овердрафт «Зарплатный»
от 50 до 10 тыс. BYN; 13,33% (-0,02 п. п); срок возобновляемости — 12 месяцев, срок возврата 1 транша — 90 дней
без справки о доходах при сумме до 500 BYN; зарплатный клиент банка
Банк Решение,
Онлайн-овердрафт
от 200 до 5 тыс. BYN; 21%; срок возобновляемости — 11 месяцев; срок кредитования — в течение 1 месяца после истечения срока предоставления кредита
без справки о доходах; зарплатный клиент банка
Белгазпромбанк,
Онлайн-овердрафт
до 5 тыс. BYN; 19,9% (+6,55 п. п); погашение транша до 720 дней
без справки о доходах; зарплатный клиент банка
Белинвестбанк,
Овердрафт ПРЕСТИЖ +
до 3 тыс. BYN; первые 20 дней — 0,001%, далее — 13,33% (-0,02 п. п); 90 дней
без справки о доходах; зарплатный клиент банка по карте ПРЕСТИЖ +
Приорбанк,
Овердрафт к зарплатному счёту
до 7,5 тыс. BYN; 24% (+6 п. п); 3,6 или 12 месяцев
без справки о доходах; зарплатный клиент банка
РРБ-Банк,
Время не ждёт
от 500 до 10 тыс. BYN, но не более 200% от среднемесячной зарплаты за 2 последних месяца; 9,83% — первые 30 дней, далее — 13,33%; срок кредитования — 12 месяцев
справка о доходах за 2 месяца; зарплатный клиент банка
Технобанк,
Зарплатный овердрафт
от 100 до 10 тыс. BYN; первые 10 дней — 0,0001%, далее — 16% (без изменений); 24 месяца, срок пользования траншем 90−120 дней
без справки о доходах; зарплатный клиент банка
Цептер Банк,
Овердрафт на зарплатную карту
до 1 заработной платы; 13,5% (без изменений); до 12 месяцев
Отметим, что овердрафты обойдутся дешевле классических кредитов наличными. Процентные ставки находятся в диапазоне от 13,33% до 24,9%. Самые низкие ставки предлагают в четырех банках. Для сравнения кредиты наличными сегодня стоят 22−39%;
Воспользоваться овердрафтом могут только зарплатные клиенты банков. Кроме Альфа-Банка: здесь овердрафт доступен как зарплатным клиентам, так и клиентам банка, которые обслуживаются в рамках пакетов решений;
В Банке Решение овердрафт для зарплатных клиентов оформляется под 21% годовых. Для клиентов, которые не обслуживаются по зарплатному проекту в банке, есть кредит «Овердрафтный» под 29,9% годовых на 10 месяцев с максимальным лимитом до 10 тысяч рублей;
Максимальная сумма овердрафта в зависимости от банка составит до 3−10 тысяч рублей. В Цептер Банке и РРБ-Банке лимит овердрафта не может превышать 100% и 200% от средней зарплаты соответственно. Белгазпромбанк снизил лимит овердрафта с 10 тысяч до 5 тысяч рублей;