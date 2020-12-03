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Фото: Honda

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Honda CR-V обновилась и осталась без классических двигателей В Европе японскому кроссоверу оставили только версию с гибридной силовой установкой.

Изменения во внешности сведены к минимуму: от предшественника кроссовер можно отличить благодаря новым 18-дюймовым колесным дискам, тонированным стеклам в базовой версии, а также надписи «e: HEV», говорящей об электрифицированном силовом агрегате.В салоне изменилось оформление передней панели и дверных карт, а для «старших» комплектаций стала доступна беспроводная зарядная станция для смартфонов.Обновленная Honda CR-V будет доступна в Европе с силовой установкой i-MMD. Она создана на базе двухлитрового бензинового мотора, который работает по циклу Аткинсона, обеспечивающему улучшенную экономию горючего. Двигатель действует с двумя электромоторами, один из которых выполняет функцию генератора, а второй задействован в качестве дополнительного тягового агрегата. В сумме система выдает 212 сил и 315 Нм крутящего момента.Компания Honda постепенно осуществляет свою новую стратегию, согласно которой в течение следующих нескольких лет японцы полностью освободят свой модельный ряд от автомобилей с классическими двигателями, которые заменят электрокарами и гибридами.