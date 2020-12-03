ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Honda CR-V обновилась и осталась без классических двигателей

03.12.2020 07:15 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Honda CR-V обновилась и осталась без классических двигателей
Фото: Honda
Компания Honda представила обновленный кроссовер CR-V для европейского рынка. Модель теперь будет доступна в странах ЕС исключительно с гибридной силовой установкой — автопроизводитель убрал из моторной гаммы классические бензиновые двигатели внутреннего сгорания.

Изменения во внешности сведены к минимуму: от предшественника кроссовер можно отличить благодаря новым 18-дюймовым колесным дискам, тонированным стеклам в базовой версии, а также надписи «e: HEV», говорящей об электрифицированном силовом агрегате.

В салоне изменилось оформление передней панели и дверных карт, а для «старших» комплектаций стала доступна беспроводная зарядная станция для смартфонов.

Honda CR-V обновилась и осталась без классических двигателей

Обновленная Honda CR-V будет доступна в Европе с силовой установкой i-MMD. Она создана на базе двухлитрового бензинового мотора, который работает по циклу Аткинсона, обеспечивающему улучшенную экономию горючего. Двигатель действует с двумя электромоторами, один из которых выполняет функцию генератора, а второй задействован в качестве дополнительного тягового агрегата. В сумме система выдает 212 сил и 315 Нм крутящего момента.

Honda CR-V обновилась и осталась без классических двигателей

Компания Honda постепенно осуществляет свою новую стратегию, согласно которой в течение следующих нескольких лет японцы полностью освободят свой модельный ряд от автомобилей с классическими двигателями, которые заменят электрокарами и гибридами.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Европе японскому кроссоверу оставили только версию с гибридной силовой установкой.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Это самая практичная Tesla». Тест-драйв кроссовера Tesla Model Y
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика