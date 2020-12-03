«Это самая практичная Tesla». Тест-драйв кроссовера Tesla Model Y

Источник материала: Tut.by

Держать в тонусе конкурентов, не имея в производственной гамме кроссовера, — непосильная задача для любого автопроизводителя. Даже если это электрокары. В Tesla это хорошо понимали, когда выпускали Model X. Полный привод, пневмоподвеска. Но — дорого. И потому в общей статистике продаж погоды не делает. Model 3 вышла в форм-факторе седана и стала самой доступной Tesla и, как следствие, самой продаваемой. Но чего-то не хватало. Чтобы и SUV, и более-менее доступно по цене. И вот в 2019 году дебютирует Model Y. Не убьет ли она продажи остальных Tesla?

Это вам не то, что кажется

Мировые продажи Tesla Model Y стартовали только в январе 2020 года. До Беларуси первый экземпляр добрался в октябре. А мы ждали момента устроить тест-драйв новинки. Но если первая ввезенная Tesla Model Y была в самой мощной версии Performance, то тестовая машина, предоставленная tesla-cars.by, оказалась Long Range AWD, то есть «дальнобойная» и с полным приводом. Она не такая резвая — 5,1 секунды против 3,5 до «сотни». И максимальная скорость 217 км/ч. Впрочем, не это в ней главное.



Model Y (правее) сильно проигрывает Model X по габаритам, но почти не проигрывает по практичности. И сильно выигрывает по цене

Сразу после первого теста Tesla Model 3 , на платформе которой построена и Model Y, мы разочаровались. В первую очередь огорчили задние сиденья. Подушка низкая, дверной проем невелик. Сидишь, как кузнечик, с высоко задранными коленями. И это при колесной базе, как у Skoda Superb. И багажник еще типичный для седана, с узким проемом. В общем, практичности в «тройке» было маловато. И вот как раз Model Y — это техника Model 3, возведенная в квадрат практичности.





Но кроссовер ли это? Глядя на автомобиль, такого подозрения не возникает. Скорее «псевдо-кроссовер». Во-первых, форма кузова не вызывает ассоциаций с кроссоверами. Разве что с кросс-купе. Во-вторых, с клиренсом 167 мм нечего и думать о внедорожных подвигах. Разве что гладкое днище и полным привод спасут в некоторых ситуациях.

Зато у Tesla Model Y есть другие достоинства. И самое первое — полноценный задний ряд сидений. Туда ведут самые обычные распашные двери, разве что безрамочные. Дверной проем широкий, места хватает как для ног, так и для головы — длина колесной базы и высота крыши позволяют разгуляться. Более того, будет предлагаться вариант с тремя рядами сидений, но, кажется, это уже лишнее.



Вот теперь сзади удобно и просторно

Для задних пассажиров предусмотрены порты для зарядки мобильных устройств, причем новомодного формата USB Type C. Спинка регулируется по углу наклона, а вот двигать подушку вперед-назад нельзя.

Второе безусловное достоинство — багажник. Пятая дверь оснащена электроприводом и открывает доступ в 500-литровый отсек. В котором есть еще традиционное глубокое подполье, где владельцы хранят зарядные кабели и переходники. Спинки заднего дивана складываются практически вровень с полом, образуя грузовой отсек объемом 1800 литров.







Пожалуй, на этом с практичностью и закончим, перейдем к ездовым процедурам. Хотя, забегая вперед, ничего нового по сравнению с другими Tesla мы не узнали.

Идеально для идеального асфальта

Для Tesla Model Y, как и для «трешки», характерно полное отсутствие ощущения тяжелого автомобиля, хотя весит кроссовер две тонны. Электромоторы, словно играючи, подхватывают машину и уносят ее за горизонт. Педаль «газа» очень чувствительная — едва коснулся, и получил внушительное ускорение.





В повороты этот высокий кроссовер залетает, словно сорвавшийся с привязи карт. А все потому, что расположенная в полу батарея делает центр тяжести очень низким. Плюс плотная и жесткая подвеска. Да, жесткая. На плохом асфальте она способна вытрясти душу и пломбы в тандеме с 20-дюймовыми колесами. А пневмоподвески, как у дорогой Model X, здесь нет и не будет.

Общий уровень шумов нам показался чуть выше ожидаемого от автомобиля за 65 тысяч долларов. И солирует в нем шум от ветра и качения шин. Но вместе с этим никаких звуков не издают моторы в любом режиме разгона.

В очередной раз рассказывать о минимализме салона нет смысла — в наших предыдущих тест-драйвах Tesla мы это много раз обсудили-осудили-оправдали. Скажем только, что в очередной раз убедились — спустя очень короткое время практически полное отсутствие физических кнопок не вызывает проблем. Это как с кнопочного телефона перейти на смартфон. Дело привычки.

Немного бездорожья

Не удержались. Обошлись без жесткого бездорожья, но попытались забраться на крутую горку. Правда, к склону пришлось подъезжать максимально аккуратно, чтобы не зацепиться новеньким низковисящим бампером. В настройках автомобиля есть внедорожный режим.













Эх, была бы «пневма», чтобы чуть приподнять кузов… Но нет. Едем так. Аккуратно выставились на склоне и, едва нажимая на педаль акселератора, поехали вверх. Электроника четко следит, чтобы колеса не пробуксовывали, и Tesla Model Y аккуратно заезжает на грунтовую горку. И совсем было не страшно. Зимой полный привод тоже станет хорошим подспорьем.

Капелька дегтя

Пока Tesla Model Y собирается только на заводе в США, поэтому для зарядки на наших станциях необходим переходник. Но это мелочь. А вот огрехи сборки заметит даже не самый наблюдательный автомобилист. Основная претензия — к пляшущим зазорам кузовных деталей. Потенциальные покупатели надеются, что с запуском производства модели в Германии ситуация с качеством сборки исправится.







Цена — это тоже пока не козырь Model Y. Тестовая машина стоит в Минске 56 800 евро. Вскоре должны появиться более простые заднеприводные версии, они будут дешевле. Предполагаем, что тогда по продажам Model Y опередит и Model X, и Model S. А через годик-другой в Беларусь поедет поток «битков» из США. И если они не будут сильно дороже популярной сейчас «трешки», то имеют шанс вырваться в топ-продаж в Беларуси.

Tesla Model Y в деталях



Бардачок невелик. И открывается «кнопкой» с экрана



Задний подлокотник незатейлив, но свою функцию выполняет



Внутренняя дверная ручка хорошо замаскирована и используется только в аварийных ситуациях. Для выхода нужно нажать кнопку на «поручне»



Наружные дверные ручки — как у «трешки». И зимой они предательски примерзают



Неприкрытые пороги для кроссовера — плохое решение. Штанами будешь вытирать грязь



Задние стекла полностью не опускаются



Центральному пассажиру сзади есть куда девать ноги



Интерьер ничем не отличается от соплатформенной Tesla Model 3



Фиксаторы спинок заднего дивана активируются кнопками в багажнике



Угол наклона спинки регулируется электрически, хотя сам «селектор» выглядит обычным механическим



Камеры кругового обзора дают чистую и четкую картинку



Порты зарядки для гаджетов — модного нынче формата USB Type С