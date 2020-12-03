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«Брюгге» разгромил «Зенит» и оставил петербуржцев без плей-офф Лиги Европы 

03.12.2020 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На стадионе «Ян Брейдел» завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между бельгийским «Брюгге» и российским «Зенитом», в котором хозяева поля победили со счетом 3:0.

«Брюгге» разгромил «Зенит» и оставил петербуржцев без плей-офф Лиги Европы 
Источник: пресс-служба ФК "Краснодар"

На 33-й минуте отличился Де Кетеларе, на 58-й — Ванакен, на 73-й — Ланг.

Ранее команда из Санкт-Петербурга уступила «Брюгге» (1:2), «Боруссии-Дортмунд» (0:2) и «Лацио» (1:3), а также сыграла вничью с итальянским клубом (1:1). У «Зенита» последнее место в группе.

Путевку в 1/16 финала Лиги Европы из российских клубов гарантировал «Краснодар», который одолел дома «Ренн» благодаря голу Берга. Белорусский защитник Александр Мартынович отыграл без замены и сделал голевую передачу.

 
 
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На стадионе «Ян Брейдел» завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между бельгийским «Брюгге» и российским «Зенитом», в котором хозяева поля...
 
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