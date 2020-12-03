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Контрразведка США предупредила команду Байдена о китайском влиянии

03.12.2020 08:13 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Контрразведка США предупредила команду Байдена о китайском влиянии

  • 3.12.2020, 8:03
Контрразведка США предупредила команду Байдена о китайском влиянии

Среди сотрудников новой администрации проводят разъяснительную работу.

Об этом заявил директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина, сообщает Reuters.

По словам чиновника, контрразведка в настоящее время «играет на стороне не только членов новой администрации, но тех, кто находится рядом с ними».

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы новая администрация поняла, что такое влияние, как оно выглядит, каково оно на вкус, каково оно на ощупь», — заявил он.

Эванина отметил, что очень важным является получение Джо Байденом допуска к секретным брифингам разведсообщества.

Помощник генпрокурора по нацбезопасности Джон Демерс привал новую администрацию сохранять бдительность в отношении угроз иностранного влияния, отмечая, что широта этого влияния со стороны Китая не была «раскрыта публично, как это, вероятно, будет в ближайшие годы».

Он также указал на потенциальные уроки, извлеченные другими странами после вмешательства России в выборы в 2016 году, которое включало в себя хакерские и дезинформационные усилия.

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Среди сотрудников новой администрации проводят разъяснительную работу.
 
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