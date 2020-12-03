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Белорусы, пострадавшие от репрессий, получат литовские визы бесплатно
Источник материала: Партизан
Белорусы, пострадавшие от репрессий, получат литовские визы бесплатно. Такое решение приняло правительство Литвы. Инициировал его литовский МИД.
С 21 сентября по 1 декабря для граждан Беларуси выдали 1354 гуманитарных визы для приезда в Литву / delfi.lt
"Репрессии и насилие против белорусских граждан и грубые нарушения прав человека привели к всё большему количеству ищущих убежища и временной защиты в Литве, —
Чтобы не платить консульский сбор и получить бесплатную визу, нужно иметь подтверждение МИД Литвы, что заявка соответствует "гуманитарным требованиям", или "целям развития сотрудничества, внешней политики или национальной безопасности".
Известно, что с 21 сентября по 1 декабря гражданам Беларуси выдали 1354 гуманитарные визы для приезда в Литву,
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Белорусы, пострадавшие от репрессий, получат литовские визы бесплатно. Такое решение приняло правительство Литвы. Инициировал его литовский МИД.
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