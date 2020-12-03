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Многонациональная страна: в Минске выпустили книгу о белорусских иностранцах

03.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь многонациональная. Книгу с таким названием сегодня презентовали в Минске. Издание объединило больше четырех сотен старинных фотографий 19-20 веков. Все они напечатаны впервые, передает телеканал «МИР 24».

Со снимков смотрят представители разных национальностей: татары, цыгане, русские, поляки, литовцы, французы. Эти кадры собирал историк, писатель Владимир Лиходедов больше 40 лет. В коллекции 35 тысяч фотографий.

«Настолько редкие фотографии. Нашли монголы, китайцы, турки. Фотографии существуют в единичных экземплярах, только благодаря этим фотографиям мы узнали, что эти народы здесь жили», – рассказал автор книги «Беларусь многонациональная» Владимир Лиходедов.

«Сегодня в Беларуси живут представители 156 национальностей, 25 религиозных конфессий. И каждая из них обогащает нашу культуру, формирует духовное наследие, образ Беларуси как страны, где рады каждому, кто приходит сюда с добром», – отметил заместитель главы администрации президента Республики Беларусь Андрей Кунцевич.

Вторая часть книги посвящена многоконфессиональности Беларуси. На старинных фотографиях – города и местечки, где располагались православная церковь рядом с католическим костелом, татарской мечетью или лютеранской кирхой.



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Теги: Минск
 
 
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Издание объединило больше четырех сотен старинных фотографий 19-20 веков. Все они напечатаны впервые.
 
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