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Многонациональная страна: в Минске выпустили книгу о белорусских иностранцах
03.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь многонациональная. Книгу с таким названием сегодня презентовали в Минске. Издание объединило больше четырех сотен старинных фотографий 19-20 веков. Все они напечатаны впервые, передает телеканал «МИР 24».
«Сегодня в Беларуси живут представители 156 национальностей, 25 религиозных конфессий. И каждая из них обогащает нашу культуру, формирует духовное наследие, образ Беларуси как страны, где рады каждому, кто приходит сюда с добром», – отметил заместитель главы администрации президента Республики Беларусь Андрей Кунцевич.
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Издание объединило больше четырех сотен старинных фотографий 19-20 веков. Все они напечатаны впервые.
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