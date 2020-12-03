Узнали, какие телевизоры сейчас покупают в Беларуси

Источник материала: Tut.by

До рождественских и новогодних праздников осталось чуть меньше месяца. Обычно все покупают подарки в последний момент, но задуматься об их выборе стоит уже сейчас. С помощью нашего каталога мы посмотрели, какие модели телевизоров в последнее время чаще других интересуют белорусов. Ниже — их краткое описание и цены.

Для выбора моделей использовался сервис Kupi.TUT.BY, а также «Яндекс.Маркет». Мы отсортировали устройства по популярности в регионе «Минск». Пять телевизоров, о которых говорится ниже, оказались в топе.





Телевизор уже не самый новый: исходя из названия понятно, что модели два года. Тем не менее она все еще вполне современная. Так, диагональ IPS-панели составляет 43 дюйма. Разрешение — 4K, есть поддержка HDR10. В активе и Smart TV-система на базе собственной ОС компании — webOS. Но, опять же, не самой новой версии.

Чуть больше технических спецификаций: в ТВ используется подсветка Direct LED. Если вкратце, то вся панель благодаря этому подсвечивается равномерно, а не по бокам. Из-за этого засветов при отображении темных сцен должно быть меньше. Телевизор оснащен динамиками общей мощностью в 20 Вт, но сабвуфера нет. Отмечается также поддержка аудиокодека DTS.

Интернет можно подключить как по Wi-Fi, так и через кабель. Но важно понимать: частота обновления матрицы тут стандартная — 50 Гц. Пульт Magic Remote, с помощью которого ТВ можно управлять с помощью курсора, придется докупать отдельно.





«Свежая» модель из продуктовой линейки этого года начального уровня стоимости. В активе этого ТВ: 43-дюймовая 4K-панель с VA-матрицей, частотой в 50 Гц, поддержкой HDR10+, а также 20-ваттными динамиками все без того же сабвуфера. Разумеется, есть и встроенная система «умного» телевидения на базе собственной ОС компании — Tizen.

Сам производитель отмечает процессор под названием Crystal 4K, а также функцию удаленного доступа для подключения смартфона. В случае с некоторыми аппаратами Samsung запускается режим DeX, который выведет на экран ТВ интерфейс с телефона почти как на ПК.

А еще в активе функция, важная для геймеров — ALLM. Если упростить, то при подключении игровой консоли ТВ это понимает и «автоматом» выставляет режим с наименьшей задержкой.





Еще один относительно недорогой ТВ от популярной у нас китайской компании Xiaomi. Впрочем, собирать сами телевизоры для нашего региона могут и в других местах — так, например, фабрика есть в соседней России.

Характеристики этого ТВ вполне стандартные: диагональ экрана, как понятно из названия, равняется 43 дюймам (50 Гц). Разрешение IPS-панели — 4K, есть поддержка HDR (хотя с учетом максимальной яркости экрана он не всегда показывает максимум того, что заложили в ролик его создатели). Мощность двух динамиков чуть ниже — 16 Вт. Никакого сабвуфера, как и у модулей, рассмотренных нами выше, нет. Зато есть поддержка кодека DTS.

И еще: смарт-ТВ построена на базе операционной системы Android TV. Правда, поверх нее установлена фирменная оболочка производителя. В комплекте поставки идет пульт, в котором реализована поддержка голосового управления. Последнее, впрочем, есть и у конкурирующих ТВ от других компаний.





Несмотря на разницу в обозначениях, этот ТВ от Samsung мало чем отличается от того, что мы описали выше (второй в подборке). По сути, главное отличие — диагональ VA-экрана: 50 дюймов против 43 дюймов. На официальном сайте компании основные фишки обоих ТВ повторяют друг друга. Среди них — панель c 4К, процессор Crystal 4K, тонкие рамки по бокам панели, а также режим с удаленным доступом со смартфона.

Рассказывать больше особо и не о чем: в активе уже упомянутый игровой режим, Smart TV на базе Tizen от самой Samsung, а также устроенная аудиосистема на 20 Вт без сабвуфера.





Единственный топовый телевизор в подборке, который стоит в несколько раз больше в сравнении с моделями выше. Разброс цен на эту OLED-модель между «серыми» интернет-магазинами и официальными реселлерами достаточно большой. Разница в том, что в «серых» ТВ после обновления прошивки может пропасть как минимум часть «умных» функций. Подобное, впрочем, относится и к ТВ от Samsung.

Сам по себе ТВ максимально нашпигован современными технологиями. Модель стоит на верхней ступени в ряду производителя и, по сути, предлагает все то, что на данный момент есть у компании.

Смотрите сами: в активе 55-дюймовый OLED-экран с 10-битной матрицей и разрешением 4K. За обработку картинки отвечает процессор Alpha 3 разработки самой компании. По словам LG, система анализирует происходящее на экране и сама подстраивает параметры под наиболее подходящие для конкретного видео. Общая мощность звуковой системы — 40 Вт (на встроенный сабвуфер из них приходится целых 20 Вт). Присутствует поддержка нескольких HDR-форматов.

Разумеется, в ТВ встроили порты HDMI версии 2.1, режимы ALLM и VRR, а также частоту обновления в 120 Гц — если не углубляться в детали, все это крайне важно для геймеров. Условно говоря, новые игровые приставки PS5 или Xbox Series X раскроют весь потенциал именно при таких характеристиках ТВ.

Смарт-ТВ — на базе webOS 4.0 (последняя на данный момент версия). А еще в комплекте идет пульт Magic Remote с возможностью управления ТВ, как курсором. В случае с первым ТВ от LG в подборке такой пульт пришлось бы докупать отдельно.