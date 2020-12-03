Какие шапки в моде и с чем их сочетать? Стилист рассказывает важные лайфхаки о головных уборах

Источник материала: Tut.by

С наступлением холодов без шапки — никуда. Если вы, конечно, не бунтующая против советов мамы школьница. LADY попросила стилиста Валентину Казак, которая сама очень любит заметные головные уборы, рассказать, какие шапки в моде и с чем их носить, чтобы выглядеть стильно, а не нелепо.

Валентина Казак Стилист-имиджмейкер, ведет модный блог в Instagram Стилист-имиджмейкер, ведет

К чему присмотреться в сезоне 20/21: «зимние» косынки и объемные шапки

Стилист отмечает, что в этом сезоне как никогда много различных модных моделей головных уборов.

— От этого даже кажется, что некоторые ждали холодов, чтобы примерить какие-то стильные и интересные варианты. Из основных я бы выделила объемные шапки «бини», береты, панамы и косынки, — перечисляет Валентина Казак. — Это основные трендовые головные уборы в этом сезоне.

Конечно, привычные и базовые шапки также актуальны. В том числе — в спортивном стиле.

— Отдельно хочется заострить внимание на косынках. В этом сезоне их делают из теплых материалов — например эко-кожи, трикотажного полотна, шерсти. Стоит попробовать примерить этот аксессуар и вписать в свой образ, — советует стилист. — Но прежде чем примерять, стоит ответить себе на вопрос: для чего вам этот головной убор, каких целей вы хотите достигнуть и насколько это впишется в ваш образ.



Золотая панама из экокожи: 85 рублей на kanceptkrama.by

Допустим, меховая панама, тем более яркая или с принтом, вещь специфичная. Она подойдет, например, к пуховику. К экошубе лучше подобрать панаму из плотной байки или шерстяную, кожаную. Такой аксессуар — более молодежный формат. Поэтому и нужно перед покупкой спрашивать себя, соответствует ли вещь вашему привычному образу. А вот кожаный берет — относительно универсальная вещь, его можно вписать в гардероб без особого труда.

— Да, береты раньше относились к классическому, элегантному стилю, но современные варианты (из латекса и кожи или имеющие необычный цвет) позволяют создать экстравагантный и неординарный образ, — обращает внимание эксперт. — Такой берет может «сыграть» даже в сочетании с пуховиком в виде пиджаков (тоже модный тренд) или объемным пальто. Кстати, сейчас популярны и кепи. Они хороши и с обычными куртками, и с пальто.

По словам Валентины, особенно хорошо кепи будут выглядеть на тех, кому привычен деловой образ. «Рецепт» от стилиста: костюм бежевого цвета + пальто в цвет + кепи того же оттенка. Такой тотал-лук будет смотреться круто, хоть и немного ретро.

— Еще один интересный вариант: повязать платок и дополнить его шляпой с широкими полями. Это может привлекать к себе внимание, к тому же это функционально — уютно и тепло, — советует имиджмейкер.

Как определить, теплый ли головной убор

Понять, тепло ли вам будет в модных моделях с непривычки, без «теста» на практике способа нет. Но Валентина уверена: если обращать внимание на состав, избежать неудачной покупки можно. Если речь о шапке, то там точно должна быть шерсть.

— В принципе неважно, в каком соотношении, можно смотреть варианты и 50 на 50: половина — шерсти, половина — PAN. Опирайтесь на свой комфорт, ведь нужно, чтобы голова и не перегрелась, — добавляет эксперт. — Проверить натуральность состава легко, померив шапку. Если волосы сильно электризуются, то понятно, что в головном уборе больше искусственного. Но многие производители уже научились делать носибельные шапки из полиэстера, которые можно использовать по крайней мере как имиджевый аксессуар.

Валентина Казак считает, что зимы в Беларуси уже не те, поэтому меховые шапки а-ля ушанки или модели с дополнительным слоем «байки» внутри будут слишком жаркими. К ним стоит присмотреться, если вы уж слишком мерзнете. Зато стилист рекомендует обратить внимание на «свое»:

— В этом году многие белорусские дизайнеры и производители выпустили линейки аксессуаров, головные уборы в том числе. Есть очень много интересных моделей.

Как выбрать цвет шапки и какие оттенки сейчас в моде

Если говорить о цвете, то просто посмотрите, какие тона сейчас глобально в моде. Они же применимы и к шапкам.

— Я бы выделила белый цвет, из ярких акцентных — зеленый и фуксия, — рекомендует стилист. — И, конечно, основные базовые цвета всегда актуальны: серый и бежевый. Это универсальные варианты. Используйте базовые оттенки, когда хотите выглядеть спокойно, акцентные — когда добавляете трендовые цвета, создавая неординарный образ.

Впрочем, в вопросе оттенков Валентина Казак советует все же отталкиваться от своего типажа, а не от моды. Что подходит к вашему оттенку кожи? К овалу лица? К цвету глаз? Такие вопросы стоит себе задать перед выбором аксессуара.

— Сейчас неактуально использовать комплекты, когда и шапка, и шарф, и перчатки в одном цвете. Наоборот, актуально смешение: когда в одном образе вы миксуете различные сочетания, — напоминает собеседница. — Шапка — сама по себе яркая деталь образа. Это полноценный имиджевый аксессуар, который может выделяться не только цветом, но и необычной формой. И даже отсылать ваш «лук» к определенному стилю, без привязки к остальным элементам образа.

Какой головной убор подходит к классическому пальто

Многие девушки предпочитают выбирать классические варианты верхней одежды — различные пальто. Но какой головной убор будет с ними уместен? Валентина Казак считает: такой же классический.

— Это может быть шляпа или, например, берет, — приводит пример стилист. — Но здесь тоже важно отталкиваться от вашего типа внешности и индивидуальных особенностей. Тот же берет многих упрощает и делает образ как бы более утрированным. Таким девушкам я как раз рекомендую поэкспериментировать с трендовыми косынками или повязать платок. Моя основная рекомендация — пробовать разные модели, не стоит останавливаться только на одном аксессуаре.

Валентина поясняет: некоторые люди излишне консервативны и покупают один и тот же головной убор из сезона в сезон. Но от этого нужно уходить. Сегодня как раз есть тенденция смешения стилей. Попробуйте к пальто взять модную объемную шапку «бини» — вдруг вам пойдет? Также с этой верхней одеждой сочетается уже предложенный вариант «платок+шляпа».

— Вот к классической шубе подобрать головной убор уже сложнее, — говорит стилист. — Все очень зависит от типа шубы и того, как мы ее носим. На мой взгляд, под шубу вовсе не нужны головные уборы. Но на самый крайний случай советую примерить шелковый платок или какую-то повязку на голову. Эти аксессуары могут вас увести в «богемный» образ.

Ни в коем случае имиджмейкер не советует надевать под шубу меховые шапки и шапки-ушанки.

— Это очень устаревшая тема, которая неактуальна. Более того, смешивать меховые изделия — дурной тон. Но глобально сейчас тенденция на экомех: модные дома уже перешли на такой вариант, — замечает Валентина.