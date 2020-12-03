Как написать письмо политзаключенному. Рассказывает специалист по этикету

Источник материала: Tut.by

В Беларуси 147 политзаключенных, по данным правозащитного центра «Вясна». Это значит, за решеткой сидят 147 человек , которым нужна поддержка белорусов.

Поддержать их достаточно просто: написать письмо. Такие письма дают невероятную силу и понимание того, что ты не один или не одна. Но как составить письмо в СИЗО, чтобы оно, во-первых, дошло, во-вторых, доставило заключенному радость, в-третьих, чтобы был получен ответ? Какие правила, в том числе и этикета, нужно соблюдать при составлении таких писем? Об этом рассказывает наш эксперт.

Фото: Олег Киндер Татьяна Гладкая эксперт по этикету

— Этикет — это про уважение, заботу и поддержку. Письмо «на зону» от близких или незнакомых людей — про то же самое! Поэтому при составлении писем заключенным нужно не забывать о правилах хорошего тона и знать некоторые нюансы тюремной переписки.

Что касается самого текста, то письмо, открытки и фотографии не должны содержать запрещенную информацию. И тут речь идет, конечно, не только об официально запрещенном контенте, но и обо всех новостях, которые хоть как-то связаны с протестным движением, и о ваших переживаниях по этому поводу.

Запомните, письма читают! Всегда! Каждое! Внимательно! Не думайте, что вы хитрее, чем цензор, и сможете что-то вписать между строк. К сожалению, в большинстве случаев это не так, просто потому что у большинства из нас нет такого опыта тюремной переписки, как у сотрудника СИЗО, например.

Поэтому, если хотите, чтобы ваше письмо дошло, не пишите ничего, что может смутить цензора: политика, чаепития, модные сочетания белого и красного цветов — это все табу. Поверьте, даже если вы напишите, что сегодня пили чай с соседями по дому и ели пастилу с малиновой прослойкой, такое письмо вызовет подозрение.

Цензура касается и изображений. Открытки и фотографии с подозрительным контентом адресат не увидит. И, увы, сегодня подозрительным может стать даже сердечко, нарисованное от руки. У открытки с изображением морского пейзажа больше шансов, чем у открытки с иллюстрацией на тему творчества Хаима Сутина.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что же писать?

Ответ зависит от ситуации! Сложнее всего начать переписку с незнакомым человеком. Но это и важнее всего. Потому что родственники и друзья, скорее всего, напишут, а когда это делают посторонние, тогда человек чувствует то самое единство народа! Это очень важно.

Письмо к незнакомому человеку стоит начать с приветствия и представления. Обязательно представьтесь, расскажите кратко о себе: как вас зовут, где вы живете, кем работаете.

Это правило этикета работает всегда: при знакомстве сначала представляемся, потом спрашиваем имя, но не наоборот.

Далее напишите, почему решили начать общение в эпистолярном жанре. Расскажите, что вам известно о человеке, что вас объединяет. Но не забывайте про самоцензуру — т. е. можно написать, что вы оба верите в лучшее или что тоже увлекаетесь живописью, но не про новые выборы. Напишите, что вы хотите поддержать человека этой перепиской, улучшить ему настроение, насколько это возможно.

Кстати, чтобы письмо действительно было позитивным, старайтесь не употреблять выражений вроде «какой кошмар, ужас, вселенская несправедливость» и т. д. В заключении и так невесело, лишний раз усугублять не стоит.

Конечно, все понимают трагичность момента, но остается верить и надеяться на лучшее. Такой посыл гораздо важнее.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Как уже было сказано, писать о новостях протеста значит обречь письмо на то, что его «положат на полку», как это бывает с фильмами, не прошедшими цензуру. Но и помимо протеста в нашей жизни хватает новостей. Например, сообщать можно и нужно о погоде. Но, конечно, не на языке гидрометцентра, а включим воображение: напишите, что слепили с ребенком снеговика из первого снега или что-то в этом роде. Расскажите о книге, которую прочитали, о фильме, сериале. О том, что съездили к бабушке и посетили места детства и т. д.

Но, конечно, нужно отдавать себе отчет в том, насколько вы можете открыться человеку и насколько он готов погрузиться в вашу жизнь. Лучше делать все постепенно, с каждым ответом все больше и больше рассказывая о себе. А слишком личное вообще не стоит описывать. Сплетни, негативная информация о третьих лицах — тоже моветон.

Очень важная часть письма в тюрьму — вопросы!

Безусловно, было бы совершенной грубостью не спросить у заключенного о том, как у него дела. Поэтому обязательно расспросите о настроении человека, о его здоровье, об условиях содержания, соседях по камере. Скажите, что переживаете за него.

Но имейте в виду, что ответы вряд ли будут правдивыми, потому что цензура скорее пропустит письмо от заключенного, где он не жалуется на условия содержания и состояние здоровья. Тем не менее задавать вопросы надо. Они говорят о заинтересованности в ответе и помогают самому заключенному начать письмо к незнакомому человеку.

Вообще практика составления таких писем в дальнейшем поможет вам в общении — будет легче начать разговор с незнакомцем и вести светскую беседу. То есть находить темы для разговоров и избегать выражений, которые могут привести к конфликту.

В завершение письма не забудьте попрощаться, написать что-то ободряющее и сообщите, что с нетерпением будете ждать ответа. Ждать, вероятно, придется долго. Ответ также может и не прийти. Но не надо отчаиваться и думать, что все зря. Нет, не зря. Надо верить и продолжать писать! Одно из писем обязательно дойдет, и, возможно, это будет именно ваше письмо.

Кстати, не забывайте оцифровывать или фотографировать ваши письма. Во-первых, вы сможете показать их заключенному, когда он освободится. Если письма не доходили, то человек сможет их прочитать.

Так было с одним моим знакомым. Когда он получил фотографии писем, сказал, что у него будто появились крылья.

Фотографировать письма нужно еще и потому, что после третьего письма вы наверняка забудете, о чем писали в первых двух. А с помощью фото сможете все вспомнить.

И еще не забудьте вкладывать в свое письмо конверт с маркой или конверт первого класса, для него марка не нужна. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы человек мог написать вам ответ, если получит письмо. Ведь, по сути, это вы «навязываете» переписку, поэтому и должны создать все условия для ее реализации.

Конверт, открытку, фото нейтрального содержания вкладывать в конверт можно, но другие посторонние мелкие предметы нельзя. Периодические издания и их фрагменты тоже не пропустят.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Кстати, письма первого класса доходят быстро. Например, из Минска в Жодино такое письмо доберется уже на следующий день. К тому же за его передвижением можно следить на сайте "Белпочты". Только не забудьте записать или сфотографировать номер штрих-кода, который указан на конверте.

А если вы отправляете письмо из Минска в Минск, например в СИЗО на Володарского, лучше отправить его с Главпочтамта. Так письмо дойдет гораздо быстрее. Но отдадут или не отдадут — это уже другой вопрос.

Не забудьте указать обратный адрес. Практика показывает, что у письма с незаполненной графой «от кого» на конверте мало шансов на успех.

И, конечно, правильно укажите адрес и имя в графе "куда и кому".

Имена политических заключенных и адреса для писем можно найти на сайте «Вясны».

Пишите письма, господа. Они нужны другим людям!