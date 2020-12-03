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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В смарфонах iPhone обнаружена уязвимость Проблема позволяла получить полный доступ к личным данным пользователя, включая электронную почту, пароли и криптографические ключи.

Проблема могла позволить преступникам читать электронные письма и другие сообщения, загружать фотографии и даже потенциально наблюдать и подслушивать за пользователем через микрофон и камеру iPhone.По словам, проблема связана с тем, что современные iPhone, iPad, Mac и Apple Watch используют протокол Apple Wireless Direct Link (AWDL) для создания ячеистых сетей для таких функций, как AirDrop (для передачи фотографий и файлов на другие устройства iOS) и Sidecar. Бир не только нашел способ использовать уязвимость переполнения буфера, но также смог заставить AWDL включаться, даже если он был отключен ранее.Бир разработал несколько различных способов эксплуатации. В рамках одной из атак он устанавливает имплант, обеспечивающий полный доступ к личным данным пользователя, включая электронную почту, фотографии, сообщения, а также пароли и криптографические ключи. Для этого Бир использовал ноутбук, Raspberry Pi и некоторые готовые адаптеры Wi-Fi. На установку прототипа импланта уходило около двух минут, но, по словам специалиста, это время можно сократить до «нескольких секунд». Эксплуатация может происходить только на устройствах, находящихся в зоне действия сети Wi-Fi злоумышленника.Компания Apple не оспаривала существование данной проблемы и выпустила обновления безопасности, исправляющие уязвимость.