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В смарфонах iPhone обнаружена уязвимость

03.12.2020 08:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В смарфонах iPhone обнаружена уязвимость
Иллюстративное фото
Исследователь безопасности из Google Project Zero Иан Бир (Ian Beer) рассказал об опасной уязвимости в различных моделях iPhone и других устройствах под управлением iOS, эксплуатация которой позволяла злоумышленникам удаленно перезагрузить и получить полный контроль над девайсами через сеть Wi-Fi и без взаимодействия с пользователем.

Проблема могла позволить преступникам читать электронные письма и другие сообщения, загружать фотографии и даже потенциально наблюдать и подслушивать за пользователем через микрофон и камеру iPhone.

По словам Бира, проблема связана с тем, что современные iPhone, iPad, Mac и Apple Watch используют протокол Apple Wireless Direct Link (AWDL) для создания ячеистых сетей для таких функций, как AirDrop (для передачи фотографий и файлов на другие устройства iOS) и Sidecar. Бир не только нашел способ использовать уязвимость переполнения буфера, но также смог заставить AWDL включаться, даже если он был отключен ранее.

Бир разработал несколько различных способов эксплуатации. В рамках одной из атак он устанавливает имплант, обеспечивающий полный доступ к личным данным пользователя, включая электронную почту, фотографии, сообщения, а также пароли и криптографические ключи. Для этого Бир использовал ноутбук, Raspberry Pi и некоторые готовые адаптеры Wi-Fi. На установку прототипа импланта уходило около двух минут, но, по словам специалиста, это время можно сократить до «нескольких секунд». Эксплуатация может происходить только на устройствах, находящихся в зоне действия сети Wi-Fi злоумышленника.



Компания Apple не оспаривала существование данной проблемы и выпустила обновления безопасности, исправляющие уязвимость.
 
 
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Проблема позволяла получить полный доступ к личным данным пользователя, включая электронную почту, пароли и криптографические ключи.
 
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