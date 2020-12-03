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На озере в Городокском районе утонул мужчина
Источник материала: Навiны
Спасатели извлекли тело мужчины 1985 года рождения из озера Сосна около деревни Межа.
По информации МЧС, днем 2 декабря поступило сообщение о необходимости оказания помощи тонувшим людям. Совместно с населением удалось спасти гражданина 1995 г.р.
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Спасатели извлекли тело мужчины 1985 года рождения из озера Сосна около деревни Межа. По информации МЧС, днем 2 декабря поступило сообщение о необходимости оказания...
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