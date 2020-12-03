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Вор погиб под украденным холодильником в Харькове

03.12.2020 08:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Киевском районе Харькова возле кафе обнаружили тело мужчины, придавленное холодильником, сообщили в местном управлении Нацполиции.

Вор погиб под украденным холодильником в Харькове
Фото: t.me/insiderUKR

По данным правоохранителей, погибший пытался украсть холодильник с летней террасы неработающего заведения, но тот упал на него. Прибывшие на место медики констатировали смерть злоумышленника.

Открыто уголовное производство с пометкой «несчастный случай».

 
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В Киевском районе Харькова возле кафе обнаружили тело мужчины, придавленное холодильником, сообщили в местном управлении Нацполиции.
 
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