Три очень редкие машины, которые продаются на «Автобарахолке». Пообщались с владельцами

Источник материала: Onliner Восстановление старого автомобиля — рискованный и трудоемкий процесс. Очень неприятно думать о потраченных силах и времени, если по итогу ничего не вышло. Зато как приятно смотреть на финальный результат, если все получилось. В этом материале мы расскажем про три машины с «Автобарахолки», которые хоть и сошли с конвейера несколько десятков лет назад, но до сих пор смотрятся так, словно были выпущены только вчера. И все благодаря усилиям своих владельцев, решивших вдохнуть новую жизнь в старые детали.

BMW 3-Series Е21

Первое поколение (Е21) BMW 3-Series увидело свет в 1975 году, а последнее на данный момент седьмое (G20) — в 2019-м. Увидеть на белорусских дорогах Е21 в хорошем состоянии сейчас непросто. Впрочем, нам повезло — Александр из Могилева восстановил как раз такой экземпляр и согласился поподробнее рассказать его историю.





В Беларусь эта BMW попала в 1993 году. «Давно мечтал о „тройке“, — говорит Александр. — Нашел ее у одной женщины в Могилеве. Она автомобилем почти не пользовалась, но и продавать тоже не хотела. Еле уговорил ее. Машина была хоть и не совсем убитая, но звезд с неба не хватала. Начал восстанавливать. Благодаря одному человеку с автофорума удалось приобрести диски и кресла. Потом бывшая владелица вспомнила, что не отдала мне коврики и книгу по ремонту. Разобрал подвеску, заказал нужные запчасти. Когда они пришли, сделал пескоструйную обработку и покрасил. Почистил днище, разобрал салон, чтобы посмотреть, все ли в порядке. Мотор и КПП снял. Стал ими заниматься, уже когда отправил автомобиль в покраску».





Передняя губа, фонари, руль, эквалайзер, резина, рамка номера — чего только Александр ни приобрел для того, чтобы его BMW выглядела как можно более аутентично. Только оригинальных плавников и порогов не нашлось. Пока шли работы по сборке двигателя и перешивке салона, машина вернулась с покраски. Оставалось установить все недостающие элементы — как внутренние, так и внешние. «Еще решил спойлер поставить. Выменял их комплект на пару магнитол. Поставил Kamei. Потом вообще полный обвес Kamei решил собрать — губа, воздухозаборники, пороги», — делится владелец.





Когда процесс восстановления подошел к концу, Александр отвез автомобиль на техосмотр, который его «тройка» прошла без проблем. Ну а дальше — мероприятия, мероприятия, мероприятия. «Янгтаймер Фест 2017», Open Air с белорусским клубом BMW, «Ретро-Минск 2018», Sunday 2018, «Ретро-Минск 2019», «Янгтаймер Фест 2019»... И это отнюдь не полный список. Внимания восстановленная BMW привлекает много. Увидев машину на улице, водители сигналят, показывают большие пальцы вверх. «Очень приятно осознавать, что весь мой труд был не напрасным», — улыбается Александр. Продать автомобиль владелец решил из спортивного интереса. В планах — покупка BMW Е24.

Honda Prelude 1979 года

Купе Prelude от компании Honda производилось на протяжении 23 лет — с 1978 по 2001. Из пяти поколений образцы третьей генерации встречаются довольно часто. Первые же два — весьма редкие птицы, по крайней мере для Беларуси. Виктор из Минска задался целью восстановить Prelude 1979 года (то есть дебютного поколения) как можно ближе к оригинальному состоянию. Для этого в 2011 году он купил две такие машины и принялся за работу.





«Изначально я вообще мотоцикл собирался брать, — вспоминает Виктор. — Но как-то раз встретил знакомого, который подъехал на Prelude. Влюбился в автомобиль с первого взгляда, серьезно. А ведь до этого момента даже и не знал, что модель такая есть. И понеслась. Позвонил этому знакомому: продай, мол, мне свою Honda. Ответ отрицательный. Позвонил еще раз. И еще. Ответ все равно отрицательный. Я уже и руки опустил, как вдруг спустя несколько дней после последнего разговора знакомый сам мне позвонил и спросил, не хочу ли я купить машину. Оказывается, его друг собирался продавать такой же Prelude первого поколения. Разумеется, я ухватился за такую возможность. Взял автомобиль за $1000. Примерно тогда же нашелся и донор для запчастей. Правда, „косяков“ у приобретенной мной Honda хватало. Многих деталей недоставало, а кузовщик-сварщик был явно не мастер своего дела. Помню, ужаснулся, когда увидел, как сварены крылья».





Процесс шел по классике: снятие и разбор всего и вся, очистка днища и кузова в целом, взятие деталей с донора. Потом покраска, сборка мотора, подвески и прочих элементов кузова. Единственное, что не стал реставрировать Виктор, — это салон. «Да, он все тот же, со следами 40-летней эксплуатации», — признается хозяин авто.





Купив в 2014 году мотоцикл, Виктор охладел к своей Honda, хотя в 2016-м машину можно было увидеть на Preludemeet (сходке владельцев Prelude разных поколений). Лишь в 2020 году владелец снова начал использовать автомобиль для ежедневных поездок. Проблемой оказалось то, что хранить его стало негде, поскольку гараж перестал принадлежать Виктору. «Если сломается, то и места, где смогу отремонтировать, не будет. А снимать гараж не вариант», — объясняет мужчина. Именно поэтому он принял решение продать купе.

Rover SD1 из 1970-х

Обладатель премии «Европейский автомобиль 1977 года», Rover SD1 выпускался с 1976 по 1986 год. Найти такую модель в СНГ чрезвычайно сложно, а единственный полностью восстановленный экземпляр на постсоветском пространстве находится как раз таки в Минске. Илья, нынешний хозяин машины, в свое время взялся за ее реставрацию из спортивного интереса.





«Вообще, история очень интересная, — рассказывает владелец. — В 1983 году наша семья жила в Мурманске. Отец работал на флоте и часто бывал в разных странах. Одна из таких командировок закончилась покупкой Rover SD1 1979 года выпуска. На протяжении десяти лет автомобиль исправно служил моему отцу, пока в результате досадного недосмотра двигатель не разорвало на куски — в буквальном смысле. Конечно, хотели восстановить машину. Но на тот момент мы уже переехали в Беларусь, деталей было совсем не найти. В итоге отец Rover продал. Новый хозяин собирался заняться восстановлением авто, однако также столкнулся с проблемой поиска деталей: интернет тогда был не так развит, как сейчас. Так машина простояла в гараже до 2013 года, пока я не решил навести справки и узнать о ее судьбе. Приехал на место, посмотрел... И сразу загорелся идеей вернуть автомобилю прежний вид. Это ведь Rover из моего детства как-никак».





Илья начал реставрацию с покупки донора. Снял КПП и двигатель. Коробку перебрал и восстановил, мотору сделал капитальный ремонт. «Все детали я заказывал на заводе-изготовителе, который находится в Англии, — уточняет мужчина. — Параллельно вел тему на форуме Onliner, где подробно рассказывал о каждом этапе восстановления. Столько всего было заменено, что проще, наверное, назвать те вещи, которые я не трогал. Это задние фары. Остальное — подвеска, сцепление, тормоза, „мозги“, насосы, карбюраторы, карданный вал, стекла, диски, бамперы, салон — было либо заменено, либо отреставрировано. Вишенкой на торте стала покраска машины».





После приведения Rover в надлежащий вид, Илья стал ездить на мероприятия. Sunday, «Ретро-Минск» — везде SD1 неизменно приковывал к себе взгляды окружающих. И все же автомобиль продается. «Поставленную перед собой задачу я выполнил, — утверждает владелец. — Можно и продавать».

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