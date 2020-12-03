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На пожаре в Иваново спасены 4-летний ребенок и его бабушка
Источник материала: ОНТ
Работники МЧС спасли во время пожара в одном из домов Иваново четырехлетнего малыша и женщину. Об этом
Инцидент произошел в среду 2 декабря утром. Приехавшие на место спасатели увидели дым, идущий из-под кровли дома. Работниками МЧС была спасена женщина, 62-летняя хозяйка квартиры и ее малолетний внук. Никто не пострадал.
Спасатели ликвидировали возгорание. Огнем оказались повреждены чердак дома и потолок. О причине пожара пока не сообщается.
Фото МЧС
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Работники МЧС спасли во время пожара в одном из домов Иваново четырехлетнего малыша и женщину. Об этом сообщили в МЧС. Инцидент произошел в среду 2 декабря утром....
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