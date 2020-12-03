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Пять человек погибли из-за наводнений во Вьетнаме
Источник материала: ОНТ
В центральной части Вьетнама и в плоскогорье Тэйнгуен из-за вызванных проливными дождями наводнений погибли как минимум пять человек, еще один пропал без вести. Об этом
Уточняется, что пятеро погибших были смыты течением. Двое из них были туристами, еще трое – члены одной семьи.
Согласно сведениям источника, наводнения и проливные дожди нанесли тяжелые повреждения как минимум 188 домам в центральной части страны и регионе Тэйнгуен. Затоплены многие дороги. Эвакуированы свыше 5,6 тыс. человек.
Фото: Global Look Press
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В центральной части Вьетнама и в плоскогорье Тэйнгуен из-за вызванных проливными дождями наводнений погибли как минимум пять человек, еще один пропал без вести. Об...
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