Пять человек погибли из-за наводнений во Вьетнаме

Источник материала: ОНТ

В центральной части Вьетнама и в плоскогорье Тэйнгуен из-за вызванных проливными дождями наводнений погибли как минимум пять человек, еще один пропал без вести. Об этом информирует агентство «Синьхуа Новости» со ссылкой на Вьетнамское информационное агентство.

Уточняется, что пятеро погибших были смыты течением. Двое из них были туристами, еще трое – члены одной семьи.

Согласно сведениям источника, наводнения и проливные дожди нанесли тяжелые повреждения как минимум 188 домам в центральной части страны и регионе Тэйнгуен. Затоплены многие дороги. Эвакуированы свыше 5,6 тыс. человек.

Фото: Global Look Press

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