Смех до слёз! Фото детей, которые повеселили Интернет

Источник материала: ОНТ





Родители часто выкладывают снимки своих малышей в Сеть. Особенно кадры, которые получились уж очень смешными! Сделали для вас подборку таких фотографий.







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Умеет расслабляться с детства



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Креативные родители



Юный поваренок!





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