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Смех до слёз! Фото детей, которые повеселили Интернет

03.12.2020 08:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Смех до слёз! Фото детей, которые повеселили Интернет


Родители часто выкладывают снимки своих малышей в Сеть. Особенно кадры, которые получились уж очень смешными! Сделали для вас подборку таких фотографий. 



Личная ванная



Похожи?


Умеет расслабляться с детства


Серьезный парень


Полетели!


Кто здесь?


Креативные родители


Юный поваренок!


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Родители часто выкладывают снимки своих малышей в Сеть. Особенно кадры, которые получились уж очень смешными! Сделали для вас подборку таких фотографий.  Личная...
 
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