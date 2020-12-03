Источник материала: ОНТ

Коротко, но содержательно! В Беларуси покажут лучшие анимационные короткометражки «Оскара». Альманах сегодня стартует в прокате.

Девять захватывающих, философских и трогательных историй за час с небольшим уже ждут зрителей в кинотеатрах. Ленты созданы режиссёрами из США, Франции, Ирландии, Чехии и Китая. Каждая из них номинировалась на самую престижную кинопремию мира, либо получала другие кинематографические награды.

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