Трамп заявил о признании проигрыша только в случае честных выборов

Источник материала: АФН

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов проиграть выборы, только если они будут честными.

Он записал 46-минутное видео, на котором в очередной раз заявил о том, что результаты прошедшего 3 ноября голосования были сфальсифицированы.

Свою речь он назвал «возможно, самой важной, которую когда-либо произносил». Видеозапись американский лидер опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, передает РБК.

«Я не против, если я проиграю выборы, но я хочу, чтобы они были честными. Чего я не хочу, так это, чтобы выборы были украдены у американского народа», - заявил Трамп.

Американский президент назвал выборы «полной катастрофой» и заявил о масштабных фальсификациях, которые стали возможными из-за голосования по почте. По его словам, «миллионы голосов» были получены незаконно в колеблющихся штатах, в связи с чем он потребовал немедленно отменить результаты выборов в отдельных штатах.

Американский лидер заверил, что продолжит борьбу за подсчет «законных голосов». «Мы собираемся обеспечить честность голосования, гарантировав, чтобы каждый законный голос был подсчитан, а незаконный — нет», — пообещал он.

Трамп назвал своим долгом защитить американскую избирательную систему США, подвергшуюся «скоординированному нападению».

В конце ноября американский лидер заявлял, что его соперник на выборах, демократ Джо Байден, которому американские СМИ отдают победу, показал плохие результаты в крупных американских городах, за исключением нескольких, известных «своей политической коррумпированностью». По его словам, Байден сможет занять Белый дом, однако для этого ему нужно доказать, что все голоса за него были получены законно.