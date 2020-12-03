ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евросоюз облегчит введение санкций за нарушения прав человека

03.12.2020 08:55 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Евросоюзу впредь будет значительно легче вводить санкции за нарушения прав человека в таких странах, как Россия, Китай или Саудовская Аравия.

Представители стран-членов организации вечером в среду, 2 декабря, договорились об упрощении соответствующей процедуры. Достигнутая договоренность будет официально принята главами МИД стран ЕС 7 декабря, подтвердили дипломаты ЕС в интервью западным информагентствам, передает DW.

Согласно новым правилам, страны ЕС смогут впредь напрямую вводить санкции против отдельных лиц за нарушения прав человека. До сих пор персональные санкции были возможны лишь в рамках штрафных мер против целых государств или специальных санкционных механизмов, например, в случае кибератак, применения химического оружия или таких конфликтов, как кризис вокруг Украины.

Это крайне затрудняло или делало невозможной реакцию ЕС в таких случаях, как, к примеру, жестокое убийство журналиста Джакмаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

Новый санкционный механизм ЕС разработан по образку принятого в США "закона Магнитского". Этот закон был принят Конгрессом США в 2016 году, чтобы ввести санкции против отдельных лиц из-за резонансной гибели в московском следственном изоляторе российского аудитора Сергея Магнитского.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евросоюзу впредь будет значительно легче вводить санкции за нарушения прав человека в таких странах, как Россия, Китай или Саудовская Аравия.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мининформ Беларуси заблокировал белорусский сайт «Медиазоны»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика