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Евросоюз облегчит введение санкций за нарушения прав человека
Источник материала: АФН
Евросоюзу впредь будет значительно легче вводить санкции за нарушения прав человека в таких странах, как Россия, Китай или Саудовская Аравия.
Представители стран-членов организации вечером в среду, 2 декабря, договорились об упрощении соответствующей процедуры. Достигнутая договоренность будет официально принята главами МИД стран ЕС 7 декабря, подтвердили дипломаты ЕС в интервью западным информагентствам, передает DW.
Согласно новым правилам, страны ЕС смогут впредь напрямую вводить санкции против отдельных лиц за нарушения прав человека. До сих пор персональные санкции были возможны лишь в рамках штрафных мер против целых государств или специальных санкционных механизмов, например, в случае кибератак, применения химического оружия или таких конфликтов, как кризис вокруг Украины.
Это крайне затрудняло или делало невозможной реакцию ЕС в таких случаях, как, к примеру, жестокое убийство журналиста Джакмаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.
Новый санкционный механизм ЕС разработан по образку принятого в США "закона Магнитского". Этот закон был принят Конгрессом США в 2016 году, чтобы ввести санкции против отдельных лиц из-за резонансной гибели в московском следственном изоляторе российского аудитора Сергея Магнитского.
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Евросоюзу впредь будет значительно легче вводить санкции за нарушения прав человека в таких странах, как Россия, Китай или Саудовская Аравия.
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