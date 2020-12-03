Мининформ Беларуси заблокировал белорусский сайт «Медиазоны»

Источник материала: АФН

Министерство правды Беларуси заблокировало белорусский сайт российского правозащитного СМИ «Медиазона» (mediazona.by).

«Медиазона» была основана в сентябре 2014 года участницами феминистской панк-рок-группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и Мaрией Алехиной.

Белорусский сайт «Медиазоны» начал работу 1 июля 2020 года. Активно освещает протесты против фальсификации итогов президентских выборов.

О блокировке коллеги из Медиазоны сообщили в телеграм-канале.

«При попытке зайти на сайт через некоторых провайдеров пользователи видят белую плашку с текстом «Доступ к информационному ресурсу ограничен»… Включайте VPN и оставайтесь с нами», - говорится в сообщении (https://t.me/mediazona_by/2920).