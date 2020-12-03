Сколько будут стоить проездные после 9 декабря

сообщили в пресс-службе ГП «Минсктранс». Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»в пресс-службе ГП «Минсктранс».





Речь идет о тарифах на городские и пригородные перевозки пассажиров всеми видами транспорта (за исключением железнодорожного) в регулярном сообщении. Соответствующее решение Мингорисполкома опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале. Одна поездка в городском транспорте станет дороже на 10 коп., в пригородном — на 1 коп. за 1 км. В «Минсктрансе» уточнили, что документ вступит в силу через 5 суток после официального опубликования, не считая даты размещения на портале, т. е. новые тарифы начнут действовать с 9 декабря.













Пассажирам стоит иметь в виду, что талоны по старым тарифам будут действительны в течение 30 суток со дня вступления в силу решения. Неиспользованные билеты на одну поездку подлежат обмену на новые в киосках и кассах «Агентства Минсктранс» с соответствующей доплатой.





При повышении тарифов стоимость проездных билетов, ранее записанных на БСК, не изменится. Речь в данном случае идет как о проездных документах на определенные периоды времени (так называемые безлимитные), так и о поездках, записанных на бесконтактные смарт-карты.





Стоимость «долгосрочных» проездных билетов в Минске возрастет на 15 %. Например, безлимитные на 1 сутки на наземный транспорт обойдутся пассажирам в 3,71 руб. (было 3,21).





Сроковые проездные на 10 суток будут стоить:





— на один вид наземного транспорта: автобус, троллейбус или трамвай (кроме автобусов-экспресс) — 11,88 руб.; на автобус-экспресс — 14,25 руб.; на метро — 12,67 руб.;





— на два вида транспорта: автобус-троллейбус — 15,83 руб.; автобус-экспресс + троллейбус или трамвай — 17,41 руб.; метро-автобус (или троллейбус, трамвай) — 16,35 руб.;





— на три вида транспорта: на наземные виды — 18,81 руб.; на метро и два наземных — 19,22 руб.; на метро и два наземных, включая автобус-экспресс, — 20,48 руб.





Проездной на 10 суток на четыре вида транспорта обойдется минчанам в 21,68 руб. (было 18,84).





Цены на некоторые безлимитные проездные на 30 суток (или на месяц):





— на один вид наземного транспорта: автобус, троллейбус или трамвай (кроме автобусов-экспресс) — 33,75 руб.; на автобус-экспресс — 40,5 руб.; на метро — 36 руб.;





— на два вида транспорта: автобус-троллейбус — 45,04 руб.; автобус-экспресс + троллейбус или трамвай (+автобус) — 49,54 руб.; метро-автобус (или троллейбус, трамвай) — 46,54 руб.;





— на три вида транспорта: на наземные виды — 53,7 руб.; на метро и два наземных — 54,9 руб.; на метро и два наземных, включая автобус-экспресс, — 58,48 руб.





Проездной на 30 суток (месяц) на четыре вида транспорта обойдется минчанам в 61,76 руб. (было 53,66).





Желающим приобрести безлимитный проездной на 90 суток на наземный транспорт теперь придется заплатить 136,99 руб.





Стоимость некоторых популярных у горожан проездных на разовые поездки после повышения тарифов будет такова:





— на 10 поездок: на наземные — 7,12 руб., на метро — 7,6 руб.;





— на 20 поездок: на наземные — 13,95 руб., на метро — 14,88 руб.;





— на 40 поездок: на наземные — 26,7 руб., на метро — 28,48 руб.;





— на 60 поездок: на наземные — 38,25 руб., на метро — 40,8 руб.





Напомним, недавно в столице появились новые виды проездных билетов, которые записываются на БСК «Минсктранса», — на 1, 3, 7, 25 поездок. Их стоимость соразмерна стоимости обычных талонов (без скидок). Но, в отличие от бумажных квитков, если вы записали такие билеты на БСК до повышения тарифов на проезд, они действительны в течение 365 дней по цене приобретения.



