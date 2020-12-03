Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская модель Ирина Шейк знает толк в модных образах, способных выдержать сильные холода: в сети обсуждают теплый и стильный наряд звезды, который подойдет каждой маме.

Шейк давно вошла в список самых обсуждаемых знаменитостей - и этим она обязана не романам со знаменитыми мужчинами, а своему чувству стиля. Поклонники могут бесконечно обсуждать провокационные образы модели на фотосессиях, а папарацци - снимать ее повседневные аутфиты.

Новое подтверждение этому - прогулка Шейк с маленькой дочкой от Брэдли Купера Мией по уже родному Манхэттену. Зимний образ модели оценили все мамочки!

Для променада звезда примерила самый теплый наряд из своего гардероба: джинсовый костюм Moschino, беспроигрышные ботинки на грубой подошве и стильный пуховик с ярко-оранжевой подкладкой.

Особого внимания удостоился костюм из денима, также известный как "канадский смокинг". Его придумал Бинг Кросби в 1951 году. Тогда американца отказались принимать в престижную гостиницу, ведь вместо классического смокинга, он приехал в джинсовом ансамбле.

Поддержала Шейк и тренд "логомании" - весь костюм модели буквально пестрил надписями бренда, возвращая случайных прохожих в эпоху 2000-х.

А до этого Шейк подала пример всем поклонницам и показала какой пуховик купить на зиму-2021 .

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