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Что будет с добычей нефти и ценами в 2021 году ― эксперт о встрече ОПЕК+

03.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Что будет с добычей нефти и ценами в 2021 году ― эксперт о встрече ОПЕК+

"Скорее всего, договорятся", полагает собеседник Sputnik, Россия и Саудовская Аравия как два столпа соглашения ОПЕК+ вполне могут "продавить договоренности". 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Мы наблюдали, когда между Россией и Саудовской Аравией есть консенсус, достичь общего соглашения вполне возможно, как это было в начале лета. Кроме того, далеко не все для нефтяного рынка позитивные прогнозы могут в итоге оправдаться. Поэтому шансы на достижение соглашения достаточно велики", ― полагает Нейжмаков.

По словам эксперта, есть активное лобби внутри ОПЕК+, выступающее за ускоренное снятие ограничений на нефтяную добычу, "но скорее всего, наращивание объемов будет в постепенном виде". Кроме того, есть ряд противоречивых факторов, влияющих на настроения участников сделки, таких как итог выборов в США, который до сих пор окончательно не определен.

Напомним, министерская встреча стран ОПЕК+, запланированная ранее на 1 декабря, была перенесена на 3 декабря, совещание в формате видеоконференции начнется в 16.00 мск, нефтедобывающие государства будут обсуждать уровень добычи на год вперед. Ранее страны ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению об объемах сокращения добычи нефти в ближайшие месяцы 2021 года.

По информации The Wall Street Journal, участники сделки склоняются к ее продлению еще на два-три месяца. Ключевыми участниками встречи являются Россия и Саудовская Аравия, на две страны пришлось основное сокращение нефтяной добычи из-за весеннего обвала цен на нефть. По информации издания, у Москвы и Эр-Рияда есть общая позиция по поводу продления режима сокращения добычи в 2021 году.

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Теги: Минск
 
 
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