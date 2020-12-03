ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Беларусь стала токсичной для ИТ». Микадо - про «дело PandaDoc» и его последствия для ИТ

03.12.2020 09:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сооснователь IT-компании PandaDoc Микита Микадо опубликовал пост у себя в Facebook, где рассказал, как «дело PandaDoc» повлияло на них и ИТ-сферу Беларуси.


Микита Микадо. Скриншот Instagram Микиты Микадо

Напомним, что 2 сентября четыре сотрудника PandaDoc были арестованы на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере (107 тысяч белорусских рублей) из бюджета. 11 сентября всем четверым было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК). По мнению защиты, невиновность сотрудников PandaDoc подтверждается юридической экспертизой авторитетной компании «Алейников и партнеры» и аудиторским заключением компании «Бейкер Тилли Бел». Дело расследуют в Центральном аппарате Следственного комитета.

За эти месяцы из СИЗО вышли трое участников этого дела: главный бухгалтер компании Юлия Шардыко, HR Владислав Михолап и директор минского офиса компании Дмитрий Рабцевич, который был среди участников встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде — под стражей по-прежнему остается лишь менеджер по продукту Виктор Кувшинов. Его жена была вынуждена уехать в Украину с сыном.

Сооснователь PandaDoc Микита Микадо ранее открыто высказывал мнение о происходящих в стране событиях, в частности предлагал варианты помощи, в том числе материальной, силовикам, которые уволились из правоохранительных органов. Однако из-за ареста сотрудников он принял решение прекратить проект. В дальнейшем инициативу поддержки силовиков продолжил фонд солидарности BYSOL.

— Сегодня 90 дней, как было возбуждено нелепое «дело ПандаДок», и еще на один месяц продлен срок содержания под стражей Виктора Кувшинова, — написал у себя на странице Микита. — В СИЗО Витю посадили, чтобы наказать меня за то, что я помогал сотрудникам силовых структур, лишившимся работы из-за отказа выполнять преступные приказы. Когда у меня на родине, в Беларуси, начали бить и убивать, я решил предложить альтернативу. К моей инициативе Виктор никакого отношения не имел. Однако репрессивная машина решила, что он виноват просто потому, что работал в моей компании.

Уже три месяца Витя сидит. Витя классный специалист. Он честный, умный и очень добрый человек. Витя занимался развитием продукта и не был вовлечен вообще ни в какую хоздеятельность предприятия. В СИЗО на Володарского ему точно делать нечего. Уже три месяца мы делаем попытки, чтобы его оттуда достать:

1. Я прекратил помогать уволившимся силовикам. Решение было сложным. Однако, продолжая помогать одним, я бы навредил другим. А вредить я как не хотел, так и не хочу.

2. Вначале мы были активны в медиаполе и рассказывали, что у нас происходит. Мы начали получать «сигналы», что лучше этого не делать, «не выступайте особо и будет все хорошо». После изменения меры пресечения другим сотрудникам «Панды» я приостановил общение с журналистами. Но Витя сидит… Так что, дорогие журналисты, пишите/звоните.

3. С подачи наших инвесторов делом PandaDoc заинтересовались местные сенаторы и конгрессмены. Последние пока что шлют письма белорусскому послу, высказывая озабоченность произошедшим. Что будет дальше, во многом зависит от кабинета Джо Байдена. Мы все-таки американская компания, которую в Беларуси жестко кошмарят.

4. Конечно же, на месте работает команда юристов. Однако совершенно понятно, что «дело ПандаДок» не лежит в правовом поле.

Пока что все описанное выше не дает результатов. Витя продолжает сидеть. Совершенно непонятно, какую цель перед собой ставит режим, удерживая Витю в СИЗО, но вот чего они уже добились:

1. Во второй половине 2020-го и 2021-го мы собирались взять в команду около 200 белорусов. Сейчас найм в Беларуси заморожен. Невероятных белорусов мы все еще ищем, но уже в Украине, Польше и Португалии.

2. Беларусь стала токсичной для ИТ. Компании и специалисты медленно, но верно покидают страну. Конечно, наша история лишь часть мозаики, собранной из насилия, отключения интернета, посадки других айтишников и так далее. Тем не менее это часть существенная.

3. Наш инвестор ЕБРР (EBRD) заморозил финансирование белорусских госпроектов. Только в 2019-м ЕБРР инвестировал 390 млн евро в экономику Беларуси.

4. Все страны, с которыми граничит Беларусь, работают над упрощением своего законодательства для привлечения ИТ-компаний и специалистов из РБ. Тысячи людей уехали. Десятки тысяч еще уедут.

Все государства на этой планете, кроме Беларуси и, возможно, Сомали, пытаются развивать ИТ-сферу. Раньше и Беларусь пыталась. И даже получалось быть на передовой. Однако Беларусь сегодня — это единственная страна в мире, которая активно гонит инновации вон.

В конце Микита посоветовал Виктору держаться и добавил, что «скоро этот нелепый кошмар закончится».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спустя три месяца после начала «дела PandaDoc» Виктору Кувшинову продлили срок содержания под стражей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мининформ Беларуси заблокировал белорусский сайт «Медиазоны»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика