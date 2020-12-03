«Беларусь стала токсичной для ИТ». Микадо - про «дело PandaDoc» и его последствия для ИТ

Источник материала: Tut.by

Сооснователь IT-компании PandaDoc Микита Микадо опубликовал пост у себя в Facebook, где рассказал, как «дело PandaDoc» повлияло на них и ИТ-сферу Беларуси.



Микита Микадо. Скриншот Instagram Микиты Микадо

Напомним, что 2 сентября четыре сотрудника PandaDoc были арестованы на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере (107 тысяч белорусских рублей) из бюджета. 11 сентября всем четверым было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК). По мнению защиты, невиновность сотрудников PandaDoc подтверждается юридической экспертизой авторитетной компании «Алейников и партнеры» и аудиторским заключением компании «Бейкер Тилли Бел». Дело расследуют в Центральном аппарате Следственного комитета.

За эти месяцы из СИЗО вышли трое участников этого дела: главный бухгалтер компании Юлия Шардыко, HR Владислав Михолап и директор минского офиса компании Дмитрий Рабцевич, который был среди участников встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде — под стражей по-прежнему остается лишь менеджер по продукту Виктор Кувшинов. Его жена была вынуждена уехать в Украину с сыном.

Сооснователь PandaDoc Микита Микадо ранее открыто высказывал мнение о происходящих в стране событиях, в частности предлагал варианты помощи, в том числе материальной, силовикам, которые уволились из правоохранительных органов. Однако из-за ареста сотрудников он принял решение прекратить проект. В дальнейшем инициативу поддержки силовиков продолжил фонд солидарности BYSOL.

— Сегодня 90 дней, как было возбуждено нелепое «дело ПандаДок», и еще на один месяц продлен срок содержания под стражей Виктора Кувшинова, — написал у себя на странице Микита. — В СИЗО Витю посадили, чтобы наказать меня за то, что я помогал сотрудникам силовых структур, лишившимся работы из-за отказа выполнять преступные приказы. Когда у меня на родине, в Беларуси, начали бить и убивать, я решил предложить альтернативу. К моей инициативе Виктор никакого отношения не имел. Однако репрессивная машина решила, что он виноват просто потому, что работал в моей компании.

Уже три месяца Витя сидит. Витя классный специалист. Он честный, умный и очень добрый человек. Витя занимался развитием продукта и не был вовлечен вообще ни в какую хоздеятельность предприятия. В СИЗО на Володарского ему точно делать нечего. Уже три месяца мы делаем попытки, чтобы его оттуда достать:

1. Я прекратил помогать уволившимся силовикам. Решение было сложным. Однако, продолжая помогать одним, я бы навредил другим. А вредить я как не хотел, так и не хочу.

2. Вначале мы были активны в медиаполе и рассказывали, что у нас происходит. Мы начали получать «сигналы», что лучше этого не делать, «не выступайте особо и будет все хорошо». После изменения меры пресечения другим сотрудникам «Панды» я приостановил общение с журналистами. Но Витя сидит… Так что, дорогие журналисты, пишите/звоните.

3. С подачи наших инвесторов делом PandaDoc заинтересовались местные сенаторы и конгрессмены. Последние пока что шлют письма белорусскому послу, высказывая озабоченность произошедшим. Что будет дальше, во многом зависит от кабинета Джо Байдена. Мы все-таки американская компания, которую в Беларуси жестко кошмарят.

4. Конечно же, на месте работает команда юристов. Однако совершенно понятно, что «дело ПандаДок» не лежит в правовом поле.

Пока что все описанное выше не дает результатов. Витя продолжает сидеть. Совершенно непонятно, какую цель перед собой ставит режим, удерживая Витю в СИЗО, но вот чего они уже добились:

1. Во второй половине 2020-го и 2021-го мы собирались взять в команду около 200 белорусов. Сейчас найм в Беларуси заморожен. Невероятных белорусов мы все еще ищем, но уже в Украине, Польше и Португалии.

2. Беларусь стала токсичной для ИТ. Компании и специалисты медленно, но верно покидают страну. Конечно, наша история лишь часть мозаики, собранной из насилия, отключения интернета, посадки других айтишников и так далее. Тем не менее это часть существенная.

3. Наш инвестор ЕБРР (EBRD) заморозил финансирование белорусских госпроектов. Только в 2019-м ЕБРР инвестировал 390 млн евро в экономику Беларуси.

4. Все страны, с которыми граничит Беларусь, работают над упрощением своего законодательства для привлечения ИТ-компаний и специалистов из РБ. Тысячи людей уехали. Десятки тысяч еще уедут.

Все государства на этой планете, кроме Беларуси и, возможно, Сомали, пытаются развивать ИТ-сферу. Раньше и Беларусь пыталась. И даже получалось быть на передовой. Однако Беларусь сегодня — это единственная страна в мире, которая активно гонит инновации вон.

В конце Микита посоветовал Виктору держаться и добавил, что «скоро этот нелепый кошмар закончится».