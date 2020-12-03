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Коммерсантъ: Путин предложил Лукашенко "уйти спокойно и не тянуть с этим"
03.12.2020 09:11 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: free.1tv.ru
Главной темой прошедшего накануне заседания глав ОДКБ стали внешние угрозы. Президенты России и Беларуси целиком сошлись в негативных оценках действий Запада. Однако заявление Путина по поводу разрешения ситуации в Беларуси было не столь однозначным.
Обратив внимание на наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ, Александр Лукашенко заявил о разработке Альянсом «некоей новой стратегической концепции».
«Полагаю, уже всем ясно, против кого и чего она будет направлена", - намекнул Лукашенко.
"Мы видим по Беларуси. Это обычный мятеж, - заявил Лукашенко. - Революция - это когда есть основа для революции (мы все с вами изучали), когда низы не хотят, верхи не могут и так далее, и когда есть революционеры. Никаких революционеров ни у нас, ни у вас сегодня нет. Все так называемые революционеры хотят жить хорошо и желательно за чужой счет. И когда с ними начинаешь разговаривать на их языке, они быстро превращаются из так называемых революционеров в беглых политических. Поэтому никаких там лучших намерений не было и нет".
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, также высказался о ситуации в Беларуси: «Беспокоит действительно вмешательство извне: финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее. Надо дать возможность, в конце концов, народам самим разобраться с вопросами, которые представляют для них особый интерес. Мы видели, как происходило развитие событий, скажем, в арабском мире в ходе так называемой арабской весны. К чему это привело? Я уже не говорю про всякие другие «цветные революции», но здесь к чему привело? Известно, что всегда объясняют лучшими намерениями, а, как известно, хорошие намерения — ими вымощена дорога в ад. Вот к чему ведут эти хорошие намерения и попытки вмешательства и само вмешательство во внутренние дела других государств!».
По поводу способов разрешения ситуации в Беларуси Путин высказался следующим образом: «Но я очень надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости для того, чтобы спокойно, без всяких резких движений выстроить и диалог внутриполитический со всеми политическими силами, и решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и без всякого вмешательства извне. Не сомневаюсь нисколько, что это получится, в том числе имея в виду и политический опыт президента Беларуси».
«То есть он в который раз предложил ему уйти спокойно и не тянуть с этим», - делает вывод издание
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Главной темой прошедшего накануне заседания глав ОДКБ стали внешние угрозы. Президенты России и Беларуси целиком сошлись в негативных оценках действий Запада....
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