Источник материала: Ежедневник

фото: free.1tv.ru

Главной темой прошедшего накануне заседания глав ОДКБ стали внешние угрозы. Президенты России и Беларуси целиком сошлись в негативных оценках действий Запада. Однако заявление Путина по поводу разрешения ситуации в Беларуси было не столь однозначным.

Обратив внимание на наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ, Александр Лукашенко заявил о разработке Альянсом «некоей новой стратегической концепции».

«Полагаю, уже всем ясно, против кого и чего она будет направлена", - намекнул Лукашенко.



Обыденным явлением, по мнению Лукашенко, стали "применение гибридных воздействий и технологий так называемых цветных революций". Однако, подчеркнул он, "никаких тут цветных революций нет".

"Мы видим по Беларуси. Это обычный мятеж, - заявил Лукашенко. - Революция - это когда есть основа для революции (мы все с вами изучали), когда низы не хотят, верхи не могут и так далее, и когда есть революционеры. Никаких революционеров ни у нас, ни у вас сегодня нет. Все так называемые революционеры хотят жить хорошо и желательно за чужой счет. И когда с ними начинаешь разговаривать на их языке, они быстро превращаются из так называемых революционеров в беглых политических. Поэтому никаких там лучших намерений не было и нет".



По словам Александра Лукашенко, причиной обострения ситуации в Беларуси стало внешнее вмешательство. "Дело, цитирую, "в исторической принадлежности белорусских земель Польше". Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я как президент и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют", - обратил внимание Глава государства.



Александр Лукашенко заявил, что в НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель. "Скажите, как на это можно реагировать?" - спросил он.



Кроме того, Лукашенко напомнил о давних планах западных стран создать санитарный пояс между ЕС и Россией. "Это цели, которые после распада союза, в середине 90-х не удалось реализовать. Кто-кто, а мы с президентом России это очень хорошо понимаем. События в Беларуси (открыто уже говорят) - это трамплин для давления на Российскую Федерацию, - подчеркнул он. - Просто по-дружески хочу сказать: если кто-то думает, что это где-то далеко, Беларусь, что это не у нас… Может быть, и мы когда-то так думали. Даже события в Украине - думали, что это где-то не у нас. Не успеете оглянуться, как это будет у вас".



Александр Лукашенко убежден, что странам ОДКБ надо сообща работать против внешних угроз, используя в том числе и белорусский опыт. "Нам как никогда, о чем говорили все, надо быть сегодня вместе, едиными", - сказал он.



"Нам прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры. В противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы нашего общества. Сейчас уже нет сомнений, что на кону стояли и до сих пор стоят гражданский мир и целостность Беларуси, - отметил Лукашенко. - Притом нам предлагают поменять власть, законы и социальное ориентирование с особой формой циничности. Эти предложения уже даже не прячутся за какие-то дипломатические формулировки".



"Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси, - заявил он. - Причем мы отчетливо видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе. И я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведении политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран".

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, также высказался о ситуации в Беларуси: «Беспокоит действительно вмешательство извне: финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее. Надо дать возможность, в конце концов, народам самим разобраться с вопросами, которые представляют для них особый интерес. Мы видели, как происходило развитие событий, скажем, в арабском мире в ходе так называемой арабской весны. К чему это привело? Я уже не говорю про всякие другие «цветные революции», но здесь к чему привело? Известно, что всегда объясняют лучшими намерениями, а, как известно, хорошие намерения — ими вымощена дорога в ад. Вот к чему ведут эти хорошие намерения и попытки вмешательства и само вмешательство во внутренние дела других государств!».

По поводу способов разрешения ситуации в Беларуси Путин высказался следующим образом: «Но я очень надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости для того, чтобы спокойно, без всяких резких движений выстроить и диалог внутриполитический со всеми политическими силами, и решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и без всякого вмешательства извне. Не сомневаюсь нисколько, что это получится, в том числе имея в виду и политический опыт президента Беларуси».

«То есть он в который раз предложил ему уйти спокойно и не тянуть с этим», - делает вывод издание Коммерсантъ .