Источник материала: Хартия'97

Ученые выяснили, как дата рождения влияет на жизнь человека 1 3.12.2020, 9:02

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Люди, которые родились осенью, имеют важное преимущество.

Влияние даты рождения на судьбу человека всегда интересовало людей. Поэтому ученые из Гарвардского и Оксфордского университетов провели исследование, чтобы определить, действительно ли время появления на свет отражается на дальнейшей жизни, пишет lenta.ua .

Ученые, как правило, не доверяют всевозможным прогнозам астрологов или нумерологов. Но их заинтересовало влияние даты рождения на дальнейшую жизнь ребенка. Так, изучив даты и сравнив их с историей жизни людей, они пришли к некоторым конкретным выводам.

Например, выяснилось, что люди, которые родились осенью, живут дольше, чем те, кто появился в весеннее время года, примерно на 40 процентов. Также определили, что у рожденных в зимнее время, чаще всех остальных случаются серьезные заболевания нервной системы, например, шизофрения. Но, что интересно, у них намного реже случаются болезни глаз, что прямо противоположно людям, рожденным летом.

Сейчас все эти выводы можно считать лишь предварительными, ведь проведено не так много опытов, чтобы можно было говорить о точных результатах. Но ученые отмечают, что данные исследования никак не претендуют на определение судьбы человека. Они лишь доказывают, что дата рождения людей действительно каким-то образом может повлиять на жизнь, хотя бы с точки зрения здоровья.

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