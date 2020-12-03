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Ученые выяснили, как дата рождения влияет на жизнь человека

03.12.2020 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые выяснили, как дата рождения влияет на жизнь человека

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  • 3.12.2020, 9:02
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Ученые выяснили, как дата рождения влияет на жизнь человека

Люди, которые родились осенью, имеют важное преимущество.

Влияние даты рождения на судьбу человека всегда интересовало людей. Поэтому ученые из Гарвардского и Оксфордского университетов провели исследование, чтобы определить, действительно ли время появления на свет отражается на дальнейшей жизни, пишет lenta.ua.

Ученые, как правило, не доверяют всевозможным прогнозам астрологов или нумерологов. Но их заинтересовало влияние даты рождения на дальнейшую жизнь ребенка. Так, изучив даты и сравнив их с историей жизни людей, они пришли к некоторым конкретным выводам.

Например, выяснилось, что люди, которые родились осенью, живут дольше, чем те, кто появился в весеннее время года, примерно на 40 процентов. Также определили, что у рожденных в зимнее время, чаще всех остальных случаются серьезные заболевания нервной системы, например, шизофрения. Но, что интересно, у них намного реже случаются болезни глаз, что прямо противоположно людям, рожденным летом.

Сейчас все эти выводы можно считать лишь предварительными, ведь проведено не так много опытов, чтобы можно было говорить о точных результатах. Но ученые отмечают, что данные исследования никак не претендуют на определение судьбы человека. Они лишь доказывают, что дата рождения людей действительно каким-то образом может повлиять на жизнь, хотя бы с точки зрения здоровья.

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Люди, которые родились осенью, имеют важное преимущество.
 
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