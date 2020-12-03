Источник материала: Хартия'97

Евродепутаты обсудили шаги ЕС по поддержке демократии в Беларуси 2 3.12.2020, 8:54

Принятие третьего пакета санкций против режима ожидается в течение десяти ближайших дней.

2 декабря на заседании комитета по международным отношениям Европейского парламента обсуждались меры, которые может принять ЕС для поддержки демократических изменений в Беларуси, сообщает пресс-служба Европарламента .

Перед парламентариями выступали еврокомиссар по политике добрососедства и расширения ЕС Оливер Вархей, заместитель председателя соответствующего гендиректората Катарина Матернова, заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Энрике Мора.

Оливер Вархей обозначил позицию Еврокомиссии о готовности вводить дополнительные санкции в отношении белорусского руководства, если этого потребует ситуация. Он рассказал также о поддержке, которую окажет ЕС белорусам: уже выделены 3,7 миллиона евро для белорусских граждан, пострадавших от насилия; также предусмотрено выделение 30 миллионов евро для помощи гражданскому обществу в Беларуси, включая поддержку молодежи, независимых СМИ, неправительственных организаций и организаций сферы здравоохранения. Он также обратил внимание на существование плана финансовой помощи и экономической поддержки демократической Беларуси со стороны ЕС.

Энрике Мора напомнил о большом количестве пострадавших от пыток и взятых под стражу белорусов, а также о жертвах за время протестов в нашей стране, подчеркнув важность использования Московского механизма ОБСЕ и следования рекомендациям, изложенным в специальном докладе организации. Во втором раунде обсуждения он также заявил, что принятие третьего пакета санкций в отношении Беларуси ожидается в течение десяти ближайших дней.

В поддержку белорусов, отстаивающих демократические права, высказались более двух десятков депутатов, в том числе представители национальных парламентов Португалии, Испании, Италии, Хорватии, Литвы, Эстонии, Германии, Бельгии, Финляндии.

Во время обсуждения также было несколько заметных выступлений евродепутатов. Французский парламентарий Тьерри Мариани заявил, что ЕС в ситуации с Беларусью повторяет те же ошибки, что были сделаны в аналогичной ситуации с Венесуэлой: полтора года назад Европарламентом была принята резолюция, однако за это время никакого прогресса добиться не удалось. Он согласился с тем, что призывы к новым санкциям сильны, однако заявил, что не верит, что они заставят Лукашенко что-то поменять, как не сумели заставить Россию в 2014 году изменить свою политику. По его словам, широкий диалог жизненно необходим для разрешения кризиса в Беларуси, причем в нем должны участвовать также все соседи нашей страны, а не только члены ЕС.

Латвийский депутат Сандра Калниете высказала противоположное мнение: по ее словам, введенные против Беларуси санкции непропорциональны совершенным в нашей стране преступлениям. Она назвала позорным тот факт, что европейский аналог «Акта Магнитского», который позволит гораздо быстрее вводить ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека, до сих пор не принят Европарламентом. Калниете также предложила продумать организацию со стороны ЕС международной конференции финансовых доноров, на которой будут обсуждаться конкретные шаги финансовой помощи Беларуси.

В разрешение кризиса необходимо вовлечь все европейские страны, а не только членов ЕС — именно так думает евродепутат из Франции Бернард Гетта. Он также призвал напрямую потребовать от Владимира Путина взять определенную долю ответственности за ситуацию в Беларуси и просить его повлиять на начало диалога власти и оппозиции и достижение политического компромисса, если он хочет стабилизации в нашей стране.

Немецкий парламентарий Михаэль Галер также коснулся роли России в белорусском кризисе. По его словам, представители РФ занимаются отмыванием денег в Вене, Берлине, Праге, Никосии — поэтому именно через национальные правительства нужно оказывать на них давление, добиваясь прекращения поддержки Лукашенко Россией.

Напомним, 26 ноября Европарламент принял резолюцию по поводу продолжающегося нарушения прав человека в Беларуси, в частности гибели Романа Бондаренко. В документе содержалось заявление о непризнании официальных результатов президентских выборов 9 августа, требование полной заморозки финансового сотрудничества ЕС с властями нашей страны, призыв к Еврокомиссии увеличить помощь независимым СМИ и представителям гражданского общества и поддержать международное расследование преступлений, совершенных режимом Лукашенко против народа Беларуси.

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