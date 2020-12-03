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Лукашенко заявил, что НАТО якобы готовит захват западных белорусских земель

03.12.2020 09:18 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

О создании военной группировки для захвата западных белорусских земель Александр Лукашенко заявил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает его пресс-служба.

Лукашенко заявил, что НАТО якобы готовит захват западных белорусских земель
Фото: president.gov.by

Лукашенко назвал внешнее вмешательство причиной обострившейся ситуации в Беларуси, уточнив, что уже открыто заявляется об «исторической принадлежности белорусских земель Польше», ведутся действия в данном направлении. Эти слова конкретными фактами он не подтвердил.

Лукашенко уверен в необходимости совместной работы стран ОДКБ против внешних угроз, в том числе с учетом белорусского опыта.

 
 
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О создании военной группировки для захвата западных белорусских земель Александр Лукашенко заявил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает его...
 
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