Кодекс о судоустройстве и статусе судей: коллегия дает оценку деловым и морально-психологическим качествам заявителя

Источник материала: Onliner

Заседания, решения, приговоры... Судебная система нынче напоминает конвейер на производстве, словно процесс автоматизирован. Но нет же, утверждает Кодекс о судоустройстве и статусе судей, в котором черным по белому сказано, как происходит зачисление кандидатов в судьи.

«Заявление о зачислении кандидатом в судьи с приложением документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к кандидату в судьи, направляется в соответствующую квалификационную коллегию судей и рассматривается ею в течение одного месяца с момента подачи заявления на заседании квалификационной коллегии судей с участием лица, обратившегося с таким заявлением.

Квалификационная коллегия судей дает оценку деловым и морально-психологическим качествам заявителя и осуществляет функции конкурсной комиссии.

По результатам рассмотрения заявления принимается решение о регистрации в качестве кандидата в судьи или об отказе в регистрации в качестве кандидата в судьи, которое объявляется заявителю».