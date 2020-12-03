ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Займитесь делами, до которых руки не доходили». Как Раиса завела позитивный Instagram-блог на пенсии

03.12.2020 09:23 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

С выходом на пенсию Раиса поняла: сидеть днями дома — значит просто впустую тратить время. Так в ее жизни появились латиноамериканские танцы, занятия в школе моделинга и Instagram-блог о том, что пенсии не надо бояться — наоборот, это время для реализации всех отложенных в долгий ящик планов. Вместе с проектом A1 #яонлайн Onliner завершает цикл материалов об активных людях на пенсии, которые заряжают своим позитивом.

«Нужно ведь чем-то заниматься»

— Откуда вы, на кого учились, кем работали?

— Родилась я в Смоленской области. Родители все время работали, так что воспитывать меня им было некогда, и училась я по большей части на книгах — в основном классической литературе. В школе, кстати, с оценками все было хорошо. Потом я поступила в Московский энергетический институт. Вышла замуж, и на распределении мы с мужем выбрали Беларусь. Вот так в 1980 году я оказалась в Сморгони.

Там я работала инженером-конструктором на заводе оптического станкостроения. У нас выпускались вакуумные установки с числовым программным управлением для напыления различных материалов на стекло, пластик и металл. Но с перестройкой в 1990 году наш завод начал угасать. Я проработала там еще лет десять, а потом пошла проектировщиком. Это уже немного другая стезя.

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Активность Пенсия Съёмки (@lili_raisa56)

— Почему выбрали именно Беларусь?

— Распределение было по всему Советскому Союзу — я могла поехать и на Волгу, и в Новосибирск, и в Феодосию. А Беларусь мы выбрали, потому что она ближе к Смоленской области — недалеко от родных и любимых мест.

— По вашему блогу видно, что вы интересуетесь модой. Откуда появилось это увлечение?

— Всегда хотелось попробовать такие вещи, которые раньше были недоступны. Знаете, когда на пенсии человек становится свободным, у него появляется масса времени. И вообще, сейчас же все изменилось: у всех нас, и не только у пенсионеров, появилось много времени. Каждый заполняет его по-своему.

Дети выросли, получили образование, живут в Минске. Я осталась не у дел. И так произошло со многими. Вот будете на пенсии, у вас тоже такая ситуация появится. (Смеется. — Прим. Onliner.) Но нужно ведь чем-то заниматься. Когда я ушла с работы, сначала хотела найти какую-то другую работу. Ситуация складывалась так, что варианты мне предлагали либо малооплачиваемые, либо тяжелые по физическим нагрузкам. Я решила приспособиться к условиям, в которые поставила меня жизнь.

В каждом районе есть центр социального обслуживания населения. Я пришла в наш местный центр, там были интересные формы проведения досуга: можно было заняться лепкой, рисованием, изучением гаджетов, иностранных языков. Я выбрала танцы — занималась в кружке латиноамериканских танцев. Ходила года два и потом еще несколько лет, когда начала жить на два города: то в Сморгонь приезжаю, то в Минск. Здесь, в Сморгони, проводился конкурс «Супербабушка» — я впервые участвовала в таком мероприятии.

— Победили?

— Конечно! Там все выиграли: знаете, как такие конкурсы проводят. (Смеется. — Прим. Onliner.) Все достойны победы за одно только участие!

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Активность Пенсия Съёмки (@lili_raisa56)

«Хочется сохранить уважение со стороны молодого поколения»

— А до пенсии чем увлекались?

— Я много шила и вязала, была филателистом и фалеристом (фалеристика — наука об орденах, медалях и других наградах. — Прим. Onliner), мне нравилось собирать марки с почтовыми открытками. Особенно интересовалась марками с картинами великих художников. Начиналось, как обычно у людей бывает: все собирают все подряд. А потом увлечение оформилось именно в сбор марок по теме «Красота человека в искусстве».

Конечно, теперь это прошло. Сейчас просто деньги плати — и получай, что хочешь. Это увлечение уже сходит на нет. А так у меня целая подборка марок, коллекция книг о художниках, которые я с удовольствием изучала. Я и сейчас горжусь этим своим маленьким домашним музеем!

— Как пришли к блогу?

— У дочки родился второй ребенок, и я решила помогать. Первый год активно участвовала, а потом приезжаю — вижу, что ребенок ходит в детский сад, мне там особо и заняться нечем. Поэтому начала искать себе занятия для души. Снова пошла в центр социального обслуживания населения, занималась там месяц или два танцами. И увидела объявление: открывается «Центр активного долголетия». Отправилась туда.

А я по натуре человек, который все делает быстро. И ходит тоже — даже на заводе мне девочки говорили: «Ну куда ты спешишь? Сейчас за проходную пройдешь, и все». Наверное, характер просто такой. Так вот, в «Центре активного долголетия» увидела предложение: «Хотите исправить свою походку?» Я подумала: конечно хочу! А то чух-чух — и побежала. Но оказалось, что там не коррекция походки, а целая студия моделинга, ее Ольга Семашко ведет. Там учат ходить даже не просто красиво, а правильно.

Ведь неважно, красиво ты ходишь или нет, — главное, чтобы правильно: не сутулился, голова впереди ног не бежала. И все оно оправданно: это моменты, которые берегут здоровье.

Два года я занималась в студии Семашко, и у нее прямо мечта была: чтобы все мы завели Instagram и как-то продвигались в соцсети. Я уже была в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и Facebook. А Instagram — это хороший мобильник нужен. Я поделилась таким желанием с детьми, они подарили мне телефон — и тогда уже я завела Instagram.

Чтобы быть с внуками на одной волне, понимать их интересы, быть ближе к ним, я и стараюсь держать руку на пульсе современной жизни. А ведь так хочется сохранить уважение к себе со стороны молодого поколения. И это правда работает!

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Активность Пенсия Съёмки (@lili_raisa56)

— Советовались с кем-то перед запуском блога?

— Нет. У меня два аккаунта, второй — чисто домашняя страничка. Там обработки фотографий нет, и сначала я думала делать так же на основном профиле. Но мне Оля Семашко говорит: «Нет, надо хоть немножко обрабатывать, чтобы фотографии качественнее были». А где взять качественные? Решила сама заняться обработкой — это тоже творческий и увлекательный процесс. В основном использую PicsArt, а для видео — InShot. И все оказалось довольно похоже на AutoCAD, с которым я работала, когда была инженером.

Но я заметила: у меня стало садиться зрение — то ли с годами, то ли я неправильно телефон держу. В последнее время даже стала меньше постов выкладывать.

— Содержание блога как-то менялось с ростом подписчиков? Стали ли уделять больше внимания снимкам или текстам, например?

— Ничего особенного не меняла. В основном аккаунт я заводила для освещения моего увлечения моделингом, и до сих пор я публикую посты преимущественно об этом.

Становиться блогером и делать Instagram своим основным занятием — на это я не готова. Просто выкладываю фотографии для души, когда мне хочется. Назвать себя блогером я не могу: нужна регулярность, это ответственность перед читателями. В принципе, блог даже медленно растет: пару человек подпишется, несколько отпишется. Колеблется на уровне 900 человек.

— А кто ваши подписчики?

— Когда я начинала вести аккаунт, то думала, что на меня будут подписываться люди моего возраста — у которых тоже стоит вопрос, чем бы заняться на пенсии. Но оказалось, что нет. Даже не знаю, с чем это связано. Наверное, все же это потому, что в Instagram находится мало людей моего возраста — думаю, в «Одноклассниках» их больше. И почти никто не выкладывает ничего про себя: либо еду интересную приготовили, либо репост какой-то. Почему-то они не очень открытые. Мне кажется, все же нужно быть активнее и выбираться из ситуации, в которой оказываются люди с выходом на пенсию: мы замыкаемся среди домочадцев, и наступает какая-то обыденность, сужаются интересы. Нужно, обязательно нужно активничать.

«Одна женщина обратилась ко мне: „Зачем вы показываете свою жизнь?“»

— Почему происходит это замыкание?

— Все очень просто: мы не умеем справляться с бытовыми проблемами и нагрузками. Вот сидят люди на диване, и все.

Когда я выходила на пенсию, подруг тормошила, которые уже были пенсионерками: «Чем вы занимаетесь?» И они описывают распорядок дня. Проснулись в полдевятого, пока завтрак сделали — прошло часа полтора. Потом какой-то фильм начали смотреть — уже за одиннадцать, а там и суп пора варить. Приготовили, полежали, сходили в магазин — вот и вечер. И так проходит вся жизнь.

Еще и экономическая ситуация определяет положение: не у всех есть смартфоны, чтобы вести те же блоги.

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Активность Пенсия Съёмки (@lili_raisa56)

Многие мои приятельницы не хотят заводить аккаунты, не хотят даже пользоваться банковской карточкой, потому что опасаются мошенников. Мы все знаем, что это существует, взламывают даже Пентагон. Но есть и простейшие меры защиты: двойная аутентификация, например, или интернет-банкинг с дополнительной карточкой кодов. Прежде всего нужно включать голову: она ведь дана не для того, чтобы в нее есть, а чтобы в нее думать. Не надо переходить по ссылкам, где нам обещают 100 500 денег.

«Займитесь делами, до которых руки не доходили». Как Раиса завела позитивный Instagram-блог на пенсии

— Наверное, в первую очередь дело в менталитете: люди с возрастом перестают чего-то хотеть. Или нет?

— Конечно, стереотипы работают. Посмотрите, какая жизнь пошла: новые технологии, новые варианты знакомств, столько информации можно почерпнуть — моментально получите ответ абсолютно на любой вопрос. А интернет — это очень классно, это открытая дверь в мир. Когда я занималась составлением древа жизни для своих внуков, я через интернет нашла целую огромную ветку родственников, живущих сейчас на Байкале. Связь с ними была утеряна с 1930-х годов. И сейчас я ищу моего дядю, без вести пропавшего во время Великой Отечественной войны. Для этого существуют разные сайты памяти, и я надеюсь, что его следы отыщутся.

Но расскажу небольшую историю. Иногда мы с группой моделинга участвуем в показах. И однажды ехали в одном автобусе с женщинами, которые отправились как зрители на тот фестиваль. Одна женщина обратилась ко мне: «Зачем? Зачем вы показываете свою жизнь? Это вам надо или кому?» Она меня буквально ругать стала… Мнения у всех разные.

— Чего не хватает белорусским пенсионерам? Не в плане денег, а чтобы начать жить для себя.

— Думаю, это внутреннее состояние души. Конечно, денег тоже не хватает, но надо понимать: их не хватает всегда. Хотя какая сейчас средняя пенсия? Наверное, где-то 500 рублей — и как-то можно, откладывая понемногу, купить тот же телефон или куда-то поехать. Необязательно же за тридевять земель, чтобы еще потом привыкать к другому климату. Можно по нашему краю путешествовать: я и в Мире была, и в Несвиже, и на Браславских озерах. Давайте не замыкаться и жить более открыто.

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Активность Пенсия Съёмки (@lili_raisa56)

— Какое из белорусских мест особенно понравилось?

— Мне больше всего понравились Несвиж и его дворец. Когда я была во Львове, мы останавливались там возле замков — они на меня прямо давили: тягостная обстановка, узкие ходы, камни. А здесь по-другому. Еще понравился деревянный костел Петра и Павла в Гервятах. Очень хорошее место. И возле Гродно есть меловые карьеры — очень красиво. Жаль, что доступа туда нет (меловые карьеры считаются опасными, купание там запрещено. — Прим. Onliner). Думаю, если благоустроить места, народ приезжал бы с удовольствием.

— Что посоветуете для свежести и бодрости на протяжении всей жизни?

— Свежими хотят быть все, но этим нужно озаботиться заранее. Советую быть активными — не только в физическом плане, хотя и это тоже: я каждое утро начинаю с гимнастики. К спорту отношусь как «рядом стояла», но гимнастику делаю. Все, у кого проблемы с позвоночником, меня поймут. И обязательно надо заниматься чем-то для себя, для развития.

Посмотреть на фотографию моей бабушки, когда она была моего возраста, — так она совсем уже бабушка-бабушка. Мне кажется, сейчас так лет в 80 выглядят. Возраст старости лет на 20 сместился. Теперь в старости — хотя нет, я даже не могу сказать, что у меня уже старость, — много свободного времени. Обязательно займите его делами, до которых никак не доходили руки или которые просто казались несбыточными, как у меня получилось с моделингом. Мой рост — 160 сантиметров. Ну какой моделинг? Однако меня приняли, и я с удовольствием занимаюсь. Так что просто будьте активными и не сдавайтесь.

#яонлайн — цифровое волонтерское движение, инициированное компанией A1. Стать волонтером может каждый, кто активно пользуется мобильными технологиями и готов делиться своим опытом с другими. Подробную информацию о движении #яонлайн, полезные инструкции и советы для волонтеров можно найти на сайте и в Telegram-канале проекта.

Партнерский спецпроект. Реализован при поддержке УП «А1», УНП 101528843.

Читайте также:

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С выходом на пенсию Раиса поняла: сидеть днями дома — значит просто впустую тратить время. Так в ее жизни появились латиноамериканские танцы, занятия в школе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Коммерсантъ: Путин предложил Лукашенко "уйти спокойно и не тянуть с этим"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика