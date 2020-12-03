«Займитесь делами, до которых руки не доходили». Как Раиса завела позитивный Instagram-блог на пенсии

Источник материала: Onliner С выходом на пенсию Раиса поняла: сидеть днями дома — значит просто впустую тратить время. Так в ее жизни появились латиноамериканские танцы, занятия в школе моделинга и Instagram-блог о том, что пенсии не надо бояться — наоборот, это время для реализации всех отложенных в долгий ящик планов. Вместе с проектом A1 #яонлайн Onliner завершает цикл материалов об активных людях на пенсии, которые заряжают своим позитивом.

«Нужно ведь чем-то заниматься»

— Откуда вы, на кого учились, кем работали?

— Родилась я в Смоленской области. Родители все время работали, так что воспитывать меня им было некогда, и училась я по большей части на книгах — в основном классической литературе. В школе, кстати, с оценками все было хорошо. Потом я поступила в Московский энергетический институт. Вышла замуж, и на распределении мы с мужем выбрали Беларусь. Вот так в 1980 году я оказалась в Сморгони.

Там я работала инженером-конструктором на заводе оптического станкостроения. У нас выпускались вакуумные установки с числовым программным управлением для напыления различных материалов на стекло, пластик и металл. Но с перестройкой в 1990 году наш завод начал угасать. Я проработала там еще лет десять, а потом пошла проектировщиком. Это уже немного другая стезя.

— Почему выбрали именно Беларусь?

— Распределение было по всему Советскому Союзу — я могла поехать и на Волгу, и в Новосибирск, и в Феодосию. А Беларусь мы выбрали, потому что она ближе к Смоленской области — недалеко от родных и любимых мест.

— По вашему блогу видно, что вы интересуетесь модой. Откуда появилось это увлечение?

— Всегда хотелось попробовать такие вещи, которые раньше были недоступны. Знаете, когда на пенсии человек становится свободным, у него появляется масса времени. И вообще, сейчас же все изменилось: у всех нас, и не только у пенсионеров, появилось много времени. Каждый заполняет его по-своему.

Дети выросли, получили образование, живут в Минске. Я осталась не у дел. И так произошло со многими. Вот будете на пенсии, у вас тоже такая ситуация появится. (Смеется. — Прим. Onliner.) Но нужно ведь чем-то заниматься. Когда я ушла с работы, сначала хотела найти какую-то другую работу. Ситуация складывалась так, что варианты мне предлагали либо малооплачиваемые, либо тяжелые по физическим нагрузкам. Я решила приспособиться к условиям, в которые поставила меня жизнь.

В каждом районе есть центр социального обслуживания населения. Я пришла в наш местный центр, там были интересные формы проведения досуга: можно было заняться лепкой, рисованием, изучением гаджетов, иностранных языков. Я выбрала танцы — занималась в кружке латиноамериканских танцев. Ходила года два и потом еще несколько лет, когда начала жить на два города: то в Сморгонь приезжаю, то в Минск. Здесь, в Сморгони, проводился конкурс «Супербабушка» — я впервые участвовала в таком мероприятии.

— Победили?

— Конечно! Там все выиграли: знаете, как такие конкурсы проводят. (Смеется. — Прим. Onliner.) Все достойны победы за одно только участие!

«Хочется сохранить уважение со стороны молодого поколения»

— А до пенсии чем увлекались?

— Я много шила и вязала, была филателистом и фалеристом (фалеристика — наука об орденах, медалях и других наградах. — Прим. Onliner), мне нравилось собирать марки с почтовыми открытками. Особенно интересовалась марками с картинами великих художников. Начиналось, как обычно у людей бывает: все собирают все подряд. А потом увлечение оформилось именно в сбор марок по теме «Красота человека в искусстве».

Конечно, теперь это прошло. Сейчас просто деньги плати — и получай, что хочешь. Это увлечение уже сходит на нет. А так у меня целая подборка марок, коллекция книг о художниках, которые я с удовольствием изучала. Я и сейчас горжусь этим своим маленьким домашним музеем!

— Как пришли к блогу?

— У дочки родился второй ребенок, и я решила помогать. Первый год активно участвовала, а потом приезжаю — вижу, что ребенок ходит в детский сад, мне там особо и заняться нечем. Поэтому начала искать себе занятия для души. Снова пошла в центр социального обслуживания населения, занималась там месяц или два танцами. И увидела объявление: открывается «Центр активного долголетия». Отправилась туда.

А я по натуре человек, который все делает быстро. И ходит тоже — даже на заводе мне девочки говорили: «Ну куда ты спешишь? Сейчас за проходную пройдешь, и все». Наверное, характер просто такой. Так вот, в «Центре активного долголетия» увидела предложение: «Хотите исправить свою походку?» Я подумала: конечно хочу! А то чух-чух — и побежала. Но оказалось, что там не коррекция походки, а целая студия моделинга, ее Ольга Семашко ведет. Там учат ходить даже не просто красиво, а правильно.

Ведь неважно, красиво ты ходишь или нет, — главное, чтобы правильно: не сутулился, голова впереди ног не бежала. И все оно оправданно: это моменты, которые берегут здоровье.

Два года я занималась в студии Семашко, и у нее прямо мечта была: чтобы все мы завели Instagram и как-то продвигались в соцсети. Я уже была в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и Facebook. А Instagram — это хороший мобильник нужен. Я поделилась таким желанием с детьми, они подарили мне телефон — и тогда уже я завела Instagram.

Чтобы быть с внуками на одной волне, понимать их интересы, быть ближе к ним, я и стараюсь держать руку на пульсе современной жизни. А ведь так хочется сохранить уважение к себе со стороны молодого поколения. И это правда работает!

— Советовались с кем-то перед запуском блога?

— Нет. У меня два аккаунта, второй — чисто домашняя страничка. Там обработки фотографий нет, и сначала я думала делать так же на основном профиле. Но мне Оля Семашко говорит: «Нет, надо хоть немножко обрабатывать, чтобы фотографии качественнее были». А где взять качественные? Решила сама заняться обработкой — это тоже творческий и увлекательный процесс. В основном использую PicsArt, а для видео — InShot. И все оказалось довольно похоже на AutoCAD, с которым я работала, когда была инженером.

Но я заметила: у меня стало садиться зрение — то ли с годами, то ли я неправильно телефон держу. В последнее время даже стала меньше постов выкладывать.

— Содержание блога как-то менялось с ростом подписчиков? Стали ли уделять больше внимания снимкам или текстам, например?

— Ничего особенного не меняла. В основном аккаунт я заводила для освещения моего увлечения моделингом, и до сих пор я публикую посты преимущественно об этом.

Становиться блогером и делать Instagram своим основным занятием — на это я не готова. Просто выкладываю фотографии для души, когда мне хочется. Назвать себя блогером я не могу: нужна регулярность, это ответственность перед читателями. В принципе, блог даже медленно растет: пару человек подпишется, несколько отпишется. Колеблется на уровне 900 человек.

— А кто ваши подписчики?

— Когда я начинала вести аккаунт, то думала, что на меня будут подписываться люди моего возраста — у которых тоже стоит вопрос, чем бы заняться на пенсии. Но оказалось, что нет. Даже не знаю, с чем это связано. Наверное, все же это потому, что в Instagram находится мало людей моего возраста — думаю, в «Одноклассниках» их больше. И почти никто не выкладывает ничего про себя: либо еду интересную приготовили, либо репост какой-то. Почему-то они не очень открытые. Мне кажется, все же нужно быть активнее и выбираться из ситуации, в которой оказываются люди с выходом на пенсию: мы замыкаемся среди домочадцев, и наступает какая-то обыденность, сужаются интересы. Нужно, обязательно нужно активничать.

«Одна женщина обратилась ко мне: „Зачем вы показываете свою жизнь?“»

— Почему происходит это замыкание?

— Все очень просто: мы не умеем справляться с бытовыми проблемами и нагрузками. Вот сидят люди на диване, и все.

Когда я выходила на пенсию, подруг тормошила, которые уже были пенсионерками: «Чем вы занимаетесь?» И они описывают распорядок дня. Проснулись в полдевятого, пока завтрак сделали — прошло часа полтора. Потом какой-то фильм начали смотреть — уже за одиннадцать, а там и суп пора варить. Приготовили, полежали, сходили в магазин — вот и вечер. И так проходит вся жизнь.

Еще и экономическая ситуация определяет положение: не у всех есть смартфоны, чтобы вести те же блоги.

Многие мои приятельницы не хотят заводить аккаунты, не хотят даже пользоваться банковской карточкой, потому что опасаются мошенников. Мы все знаем, что это существует, взламывают даже Пентагон. Но есть и простейшие меры защиты: двойная аутентификация, например, или интернет-банкинг с дополнительной карточкой кодов. Прежде всего нужно включать голову: она ведь дана не для того, чтобы в нее есть, а чтобы в нее думать. Не надо переходить по ссылкам, где нам обещают 100 500 денег.





— Наверное, в первую очередь дело в менталитете: люди с возрастом перестают чего-то хотеть. Или нет?

— Конечно, стереотипы работают. Посмотрите, какая жизнь пошла: новые технологии, новые варианты знакомств, столько информации можно почерпнуть — моментально получите ответ абсолютно на любой вопрос. А интернет — это очень классно, это открытая дверь в мир. Когда я занималась составлением древа жизни для своих внуков, я через интернет нашла целую огромную ветку родственников, живущих сейчас на Байкале. Связь с ними была утеряна с 1930-х годов. И сейчас я ищу моего дядю, без вести пропавшего во время Великой Отечественной войны. Для этого существуют разные сайты памяти, и я надеюсь, что его следы отыщутся.

Но расскажу небольшую историю. Иногда мы с группой моделинга участвуем в показах. И однажды ехали в одном автобусе с женщинами, которые отправились как зрители на тот фестиваль. Одна женщина обратилась ко мне: «Зачем? Зачем вы показываете свою жизнь? Это вам надо или кому?» Она меня буквально ругать стала… Мнения у всех разные.

— Чего не хватает белорусским пенсионерам? Не в плане денег, а чтобы начать жить для себя.

— Думаю, это внутреннее состояние души. Конечно, денег тоже не хватает, но надо понимать: их не хватает всегда. Хотя какая сейчас средняя пенсия? Наверное, где-то 500 рублей — и как-то можно, откладывая понемногу, купить тот же телефон или куда-то поехать. Необязательно же за тридевять земель, чтобы еще потом привыкать к другому климату. Можно по нашему краю путешествовать: я и в Мире была, и в Несвиже, и на Браславских озерах. Давайте не замыкаться и жить более открыто.

— Какое из белорусских мест особенно понравилось?

— Мне больше всего понравились Несвиж и его дворец. Когда я была во Львове, мы останавливались там возле замков — они на меня прямо давили: тягостная обстановка, узкие ходы, камни. А здесь по-другому. Еще понравился деревянный костел Петра и Павла в Гервятах. Очень хорошее место. И возле Гродно есть меловые карьеры — очень красиво. Жаль, что доступа туда нет (меловые карьеры считаются опасными, купание там запрещено. — Прим. Onliner). Думаю, если благоустроить места, народ приезжал бы с удовольствием.

— Что посоветуете для свежести и бодрости на протяжении всей жизни?

— Свежими хотят быть все, но этим нужно озаботиться заранее. Советую быть активными — не только в физическом плане, хотя и это тоже: я каждое утро начинаю с гимнастики. К спорту отношусь как «рядом стояла», но гимнастику делаю. Все, у кого проблемы с позвоночником, меня поймут. И обязательно надо заниматься чем-то для себя, для развития.

Посмотреть на фотографию моей бабушки, когда она была моего возраста, — так она совсем уже бабушка-бабушка. Мне кажется, сейчас так лет в 80 выглядят. Возраст старости лет на 20 сместился. Теперь в старости — хотя нет, я даже не могу сказать, что у меня уже старость, — много свободного времени. Обязательно займите его делами, до которых никак не доходили руки или которые просто казались несбыточными, как у меня получилось с моделингом. Мой рост — 160 сантиметров. Ну какой моделинг? Однако меня приняли, и я с удовольствием занимаюсь. Так что просто будьте активными и не сдавайтесь.

#яонлайн — цифровое волонтерское движение, инициированное компанией A1. Стать волонтером может каждый, кто активно пользуется мобильными технологиями и готов делиться своим опытом с другими. Подробную информацию о движении #яонлайн, полезные инструкции и советы для волонтеров можно найти на сайте и в Telegram-канале проекта.

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