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В Минске красно-белые указатели с адресами меняют на красно-зеленые. Власти: «Политика ни при чем»

03.12.2020 09:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минске на улице Панченко в эти дни меняют указатели с названиями улиц и номерами домов. Старые таблички выполнены в красном цвете на белом фоне, новые — в зеленом и красном цветах на том же белом фоне. Неудивительно, что у минчан возникли ассоциации с «войной флагов» и отсылки к политическому кризису в стране. «Маразм в действии! Скоро дома начнут перекрашивать», — возмутился минчанин на видео в одном из Telegram-каналов. Но в администрации района уверяют, что решение о замене табличек никак не связано с политикой: таблички красно-зеленого образца начали появляться в Минске еще два года назад, просто сейчас настала очередь улицы Панченко.


Указатель старого образца

Указатель нового образца

— Два года назад мы провели инвентаризацию визуальных ориентиров в жилой застройке и приняли решение каждый год выделять деньги на их замену, — рассказал Onliner Денис Драпей, первый замглавы администрации Фрунзенского района. — В 2018 году мы согласовали с Комитетом архитектуры Мингорисполкома новый эскиз указателя визуального ориентирования и начали постепенно менять старые знаки на новые. Сначала заменили самые изношенные таблички, на которых ничего не было видно, и сломанные опоры для них. Потом, по мере поступления финансовых средств, начали менять остальные. К 2021 году планируем заменить все. Это коснется всей жилой застройки, и политика тут ни при чем.

Похожий случай произошел 24 ноября, когда минчане обратили внимание на красно-белую трубу котельной, которую перекрашивают в серый цвет, и предположили, что расцветку меняют из-за сходства с бчб-флагом. Однако в «Минсккомунтеплосеть» опровергли эти подозрения, объяснив, что серую грунтовку наносят перед утеплением трубы.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на улице Панченко в эти дни меняют указатели с названиями улиц и номерами домов. Старые таблички выполнены в красном цвете на белом фоне, новые — в зеленом...
 
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