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Открыт новый учебный корпус центра применения и развития беспилотных авиационных комплексов

03.12.2020 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Открыт новый учебный корпус центра применения и развития беспилотных авиационных комплексов

Высокие технологии – на службе в белорусской армии. На вооружении беспилотные авиационные комплексы. Эта техника требует качественной подготовки специалистов. 

Теорией здесь занимаются не меньше, чем практикой. Базу постоянно совершенствуют – в центре подготовки и применения беспилотников открыли новый учебный корпус. Учебный год здесь, в отличие от школьного, начинается в декабре. В современных классах проходит обучение отряда эскадрильи беспилотных авиационных комплексов. 

Беспилотники состоят на службе в Вооружённых силах с 2008 года. Уже более 10 лет ни одно масштабное учение армии не проходит без их участия. 

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Высокие технологии – на службе в белорусской армии. На вооружении – беспилотные авиационные комплексы. Эта техника требует качественной подготовки...
 
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