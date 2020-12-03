Открыт новый учебный корпус центра применения и развития беспилотных авиационных комплексов

Источник материала: ОНТ

Высокие технологии – на службе в белорусской армии. На вооружении – беспилотные авиационные комплексы. Эта техника требует качественной подготовки специалистов.

Теорией здесь занимаются не меньше, чем практикой. Базу постоянно совершенствуют – в центре подготовки и применения беспилотников открыли новый учебный корпус. Учебный год здесь, в отличие от школьного, начинается в декабре. В современных классах проходит обучение отряда эскадрильи беспилотных авиационных комплексов.

Беспилотники состоят на службе в Вооружённых силах с 2008 года. Уже более 10 лет ни одно масштабное учение армии не проходит без их участия.

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