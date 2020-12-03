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В Чили зафиксировано землетрясение

03.12.2020 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Чили зафиксировано землетрясение

2 декабря на севере Чили в области Антофагаста произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр толчков располагался в 129 км к юго-востоку от города Антофагасты. Очаг подземной активности залегал на глубине 67 км.

Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Фото: Global Look Press

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2 декабря на севере Чили в области Антофагаста произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр....
 
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