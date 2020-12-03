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В Чили зафиксировано землетрясение
Источник материала: ОНТ
2 декабря на севере Чили в области Антофагаста произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом
Эпицентр толчков располагался в 129 км к юго-востоку от города Антофагасты. Очаг подземной активности залегал на глубине 67 км.
Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.
Фото: Global Look Press
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2 декабря на севере Чили в области Антофагаста произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр....
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