В Чили зафиксировано землетрясение

Источник материала: ОНТ

2 декабря на севере Чили в области Антофагаста произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр толчков располагался в 129 км к юго-востоку от города Антофагасты. Очаг подземной активности залегал на глубине 67 км.

Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Фото: Global Look Press

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