Турист поделился фотографией призрака, которая многих заставила с облегчением рассмеяться (ФОТО)

Источник материала: ОНТ

Британец поделился с пользователями сети Reddit фотографией, которая заставила многих задуматься и насторожиться. Она сделана во время восхождения на один из холмов Великобритании.

Забравшийся на самый верх парень заметил странные очертания на склоне – зрелище, достойное хоррор-сюжета. Это не слишком его образовало. Несмотря на испуг, он смог сфотографировать вид. Чуть позже он разобрался, что за великан следил за ним из тумана.





Как оказалось, объяснялось всё просто. Очертания в тумане создавала тень самого британца, который забрался на холм. Когда парень поднимался вверх, солнце светило на него, отбрасывая тень на туман, а когда повернулся к нему спиной, заметил пугающего «спутника».

Пользователи соцсети впечатлились таким необычным природным явлением, а некоторые посмеялись над своей мнительностью.

Фото pixabay, Reddit

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