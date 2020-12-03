ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко поздравил президента и народ ОАЭ с национальным праздником

03.12.2020 09:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко поздравил президента и народ ОАЭ с национальным праздником

Беларусь будет делать все необходимое для дружбы и сотрудничества с Объединёнными Арабскими Эмиратами. Это подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении с Днём создания федерации. 

Послание Президент направил своему коллеге Халифу бен Заиду аль-Нахайяну и народу страны в день национального праздника. В Эмиратах празднуют 39-ю годовщину независимого государства. В Минске по этому поводу в цвета национальной символики ОАЭ окрасился «Футурис» – один из крупнейших бизнес-центров столицы. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь будет делать все необходимое для дружбы и сотрудничества с Объединёнными Арабскими Эмиратами. Это подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении с Днём...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Вы самі гэта пачалі». Звольненыя працаўнікі судзяцца з заводам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика