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Лукашенко поздравил президента и народ ОАЭ с национальным праздником
Источник материала: ОНТ
Беларусь будет делать все необходимое для дружбы и сотрудничества с Объединёнными Арабскими Эмиратами. Это подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении с Днём создания федерации.
Послание Президент направил своему коллеге Халифу бен Заиду аль-Нахайяну и народу страны в день национального праздника. В Эмиратах празднуют 39-ю годовщину независимого государства. В Минске по этому поводу в цвета национальной символики ОАЭ окрасился «Футурис» – один из крупнейших бизнес-центров столицы.
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Беларусь будет делать все необходимое для дружбы и сотрудничества с Объединёнными Арабскими Эмиратами. Это подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении с Днём...
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