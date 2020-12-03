Лукашенко поздравил президента и народ ОАЭ с национальным праздником

Источник материала: ОНТ

Беларусь будет делать все необходимое для дружбы и сотрудничества с Объединёнными Арабскими Эмиратами. Это подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении с Днём создания федерации.

Послание Президент направил своему коллеге Халифу бен Заиду аль-Нахайяну и народу страны в день национального праздника. В Эмиратах празднуют 39-ю годовщину независимого государства. В Минске по этому поводу в цвета национальной символики ОАЭ окрасился «Футурис» – один из крупнейших бизнес-центров столицы.

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