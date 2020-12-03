Как начинающему трейдеру не ошибиться на Форекс?

Источник материала: ProBusiness



Фото: Дарья Грищенкова, probusiness.io

Чтобы успешно работать на финансовых рынках, необходима квалификация. В то же время многие начинающие трейдеры считают, что основной фактор успеха — это везение, и вместо постепенного погружения в рынок и обучения берут на себя повышенные риски. Недостаток знаний приводит к тому, что трейдеры в лучшем случае не зарабатывают, а в худшем — теряют весь свой капитал.

Как стать грамотным инвестором и что нужно для осознанного старта в мире инвестиций? Будут ли в Беларуси проверять уровень квалификации трейдеров? Какие новинки в ближайшее время предложит MTBankFX своим клиентам? На эти и другие вопросы в интервью «Про бизнес» ответил начальник управления инвестиционного бизнеса МТБанка Александр Приходько.

MTBankFX — это первая банковская форекс-площадка в Беларуси, созданная МТБанком в партнерстве с Dukascopy Bank SA. Лидер по объему привлеченных средств клиентов на рынке Форекс по итогам 2017, 2018 и 2019 годов (по данным Ассоциации развития финансового рынка).

Почему важно тестировать трейдеров

— Александр, результаты пробного тестирования инвесторов, которое провела Ассоциация форекс-дилеров (АФД) России, любопытны. Из 322 участников только 115 респондентов (36%) успешно прошли тест. Как вы считаете, зачем вообще проверять уровень квалификации инвесторов и на что это влияет?

— Рынок инвестиций достаточно сложен и работа на нем требует определенных знаний. Тестирование может помочь инвесторам понять, какие у них есть пробелы в знаниях, оценить свои возможности и риски при работе на рынке. Задача Forex-брокера — помочь трейдеру устранить эти пробелы, предложив обучение, дополнительное консультирование или работу на демо-аккаунте.

— В тестировании АФД России 44 (14%) соискателя, не имеющие никакого опыта и знаний, получили 0 баллов уже по первому блоку вопросов. Насколько эти результаты для вас ожидаемы?

— Мы не знаем, из каких именно вопросов состоял тест, но если это были вопросы базового уровня (например, что такое «спред», «своп», «маржинальное плечо»), то большинство клиентов, не связанных с этой сферой, на них не ответят. Поэтому результат ожидаем, но, с другой стороны, тестирование выполнило свою функцию — показало клиентам, что их знаний для успешной торговли на рынке недостаточно.

— Давайте смоделируем ситуацию: такое же тестирование проходит в Беларуси. Как вы думаете, результаты были бы лучше или хуже, чем в России? Как в целом оцениваете уровень финансовой грамотности белорусов?

— Я верю, что в Беларуси результаты были бы несколько лучше. Но, конечно, не так хороши, как в Америке или Западной Европе, где сфера инвестирования намного более развита и многие знакомы с ней, начиная со школьной скамьи.

Тем не менее регуляция рынка Forex в Беларуси — правильная, и компании имеют много возможностей для повышения грамотности своих клиентов. Например, многие клиенты, которые начинают работать с MTBankFX, уже имеют базовые знания или у них был опыт работы на демо-аккаунте.



Фото: Дарья Грищенкова, probusiness.io

— В Беларуси регулирование рынка Forex было принято значительно раньше, чем в России, — в 2015 году. Что дала эта фора трейдерам?

— За эти 5 лет рынок сильно продвинулся. Во многом это заслуга Ассоциации развития финансового рынка (АРФИН), потому что сообща компаниям проще формировать понятный рынок для всех его участников. Так, в 2019 году клиентская база белорусских форекс-компаний и банков выросла более чем в 2 раза по сравнению с 2018. Было совершено более 3,5 млн операций, 65% из них — с положительным результатом. Официальное регулирование рынка со стороны Национального банка Республики Беларусь и АРФИН вызывает у клиентов больше доверия и желание попробовать себя в этой сфере.

Сейчас на рынке все идет к тому, чтобы предлагать клиентам более простые решения, которые не требуют углубленного изучения специфики трейдинга, например, инвестирование в фондовые индексы — в частности, в индекс S&P 500, на доходность которого ориентируется большинство инвестиционных фондов.

S&P 500 — фондовый индекс, в корзину которого включено 505 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию, таких как Google, Apple, Facebook, Microsoft и других. Если экономика США развивается успешно, компании получают доходы и прибыль, их стоимость растет, и растет фондовый индекс.

S&P 500 за последние 5 лет вырос на 65%, в среднем он показывает 13% роста в год. Тем не менее инструмент рискованный, у него тоже могут быть просадки, но если посмотреть всю историю индекса, то он стабильно растет. Я рекомендую его использовать для изучения базы торговли на финансовом рынке: потратив несколько часов своего времени и попробовав совершить с ним операции на демо-аккаунте, вы получите понятный инструмент инвестирования с более высокой доходностью, чем банковские вклады.



Динамика индекса S&P500, скриншот из терминала MTBankFX

О пользе тестирования трейдеров на Forex

— Как вы лично относитесь к идее тестирования трейдеров и будет ли оно введено в Беларуси?

— Лично я придерживаюсь не запретительного принципа, а разрешительного. Абсолютно любой человек имеет право получить доступ к услуге, которая его интересует. Но он должен быть достаточно информирован, чтобы принимать грамотные решения о совершении операций. Ограничивать трейдера неправильно — он просто уйдет в другую юрисдикцию и там продолжит свою деятельность.

Регулятор, со своей стороны, заинтересован в том, чтобы рядовой пользователь получил минимальные убытки, даже если ситуация будет развиваться самым неблагоприятным образом. Сейчас в Беларуси готовится проект указа президента, который предусматривает обязательное тестирование клиента перед предоставлением ему доступа в личный кабинет торговой платформы Forex. Возможно, он будет принят в следующем году.

Пока предусматривается следующая механика: если клиент проходит тест с плохим результатом, он все равно получает доступ к личному кабинету Forex, но для него маржинальное плечо (предоставление брокером дополнительного капитала трейдеру для совершения операций. — Прим. «Про бизнес») снижается в 2 раза — к примеру, не 100 к 1, а 50 к 1 (в зависимости от инструмента). Таким образом, он сможет совершать операции с меньшим риском, а также у него остается возможность повторно пройти тест и в случае успеха получить условия, доступные для всех.

— MTBankFX организовывает бесплатное обучение для начинающих инвесторов. Почему это выгодно для вас?

— По нашему опыту, неподготовленный клиент совершает операции в течение 1−3 месяцев и прекращает работу на рынке, а клиенты, которые прошли обучение, тренировались на демо-аккаунте, торгуют год и более. Именно после прохождения обучения клиенты начинают лучше понимать рынок, становятся более мотивированными и активными.

Так, многие трейдеры, которые пришли к нам на очное обучение в 2017 году, все еще работают с нами. Мы получаем хорошие отклики и благодарность за то, что пытаемся на начальной стадии предоставить клиентам исчерпывающую информацию.

Типичные ошибки новичков

— Новички, которые приходят в трейдинг, чаще занимаются долгосрочным инвестированием либо спекуляциями?

— К сожалению, спекуляциями. Поэтому мы и хотим перестроить поведенческие паттерны, мотивировать клиентов инвестировать в средне- и долгосрочной перспективе, а не спекулировать. Спекуляции для неподготовленного инвестора несут повышенные риски. У нас есть хорошая статья « С чего начать работу на Форекс? », мы рекомендуем ее прочитать тем, кто только начинает торговать.

— Какие ошибки обычно совершают новички?

— Есть ряд типичных ошибок:

1. Использование полностью маржинального плеча. Например, клиент имеет $ 100 и покупает активы на сумму в 100 раз больше — $ 10 000. Он сможет много заработать, если правильно спрогнозировал рост акции, валюты или драгметалла, условно те же $ 100 за день. Но если прогноз ошибочный, то за день эти $ 100 он может потерять. У многих после просмотра фильмов или роликов на YouTube, которые показывают, что трейдер может быстро разбогатеть, складываются завышенные ожидания от рынка.

Они думают так: «Сейчас я прочитаю в интернете стратегию торговли какого-нибудь гуру, буду следовать ей, смогу получать месячную зарплату и бросить работу».

Это неправильный подход. Так клиент берет на себя слишком много рисков, и за счет недостаточной подготовки они, скорее всего, реализуются.

2. Вторая ошибка — не ограничивать риск на каждую операцию, то есть не понимать, сколько ты готов потерять в каждой конкретной сделке. В инвестировании должна быть диверсификация активов. Например, если у вас есть $ 1000, и вы решаете инвестировать в золото, фондовый индекс и акции компании Apple, то вам нужно распределить свои деньги так, чтобы максимальный убыток Apple был, например, не больше $ 100 и сделка не уничтожила весь ваш капитал. Многие новички игнорируют stop-loss (указание брокеру или торговой системе закрыть сделку при достижении определенного уровня потери цены. — Прим. «Про бизнес»). Видя минимальные потери, они рассчитывают, что график отрастет обратно, но в некоторых ситуациях лишь глубже загоняют себя в убыток. Рано или поздно рынок уйдет так далеко, что деньги закончатся раньше, чем он вернется к той точке, где открыта позиция.

3. Слишком частое совершение операций — эту ошибку мы очень явно замечаем в этом году. Быстрые сделки — это плохой выбор для новичка. Трейдер видит график движения цены высоковолатильного актива, входит в азарт и на эмоциях совершает много операций. Для новичков самый лучший вариант — это среднесрочные сделки (от недели до месяца). Например, вы спрогнозировали, что евро будет расти по отношению к доллару, открыли небольшим объемом позицию и поставили stop-loss, чтобы он ограничивал ваши убытки. Мы рекомендуем сразу выставить и take profit (указание брокеру или торговой системе закрыть сделку при достижении определенного уровня дохода. — Прим. «Про бизнес»), который будет в 3−5 раз выше stop-loss, чтобы одна сделка могла перекрыть несколько убыточных.



Фото с портала pixabay.com

— Александр, как вы считаете, любой ли может научиться трейдингу?

— Наверное, большинство людей смогут найти себя в этой сфере, просто каждый подберет свой подход: кто-то выберет покупку акций и удержание их до пенсии как возможность инвестировать и накопить на дополнительную пенсию, кто-то уйдет в спекуляции и будет внутри дня часами торговать на платформе, кто-то подберет себе среднесрочный формат. При этом любому человеку нужно приложить определенные усилия, чтобы разобраться в специфике рынка Forex.

О торговле на Forex для компаний

— MTBankFX предоставляет возможность юридическим лицам инвестировать на Forex. Насколько высокий уровень квалификации у трейдеров, которые работают на рынке в интересах компании?

— Есть 2 варианта, как компании совершают операции на рынке: это делает или текущий сотрудник компании, например, финансовый директор, или наемный сотрудник, который обладает достаточными компетенциями. Многие компании делают акцент именно на поиск квалифицированных кадров.

Мы, в свою очередь, предлагаем компаниям инструментарий по контролю рисков — по запросу в кабинете трейдера мы можем установить максимальный уровень убытков, который он может допустить. Например, трейдер получает в управление $ 10 000. Но компания не готова нести потери более 20% от капитала ($ 2000). Поэтому мы принудительно выставляем stop-loss на $ 8000, и трейдер не имеет доступа к его изменению. Если у него что-то не получается и достигается убыток, аккаунт полностью блокируется. Разблокировать его может только сама компания.

Мы также рекомендуем компаниям проверять трейдеров, проводить тестирование либо обучение. В ближайшем будущем мы планируем новый образовательный проект с нашими партнерами — действующими трейдерами, которые длительное время торгуют на финансовых рынках. По их торговой стратегии мы уже сейчас проводим бесплатные аналитические обзоры, доступные к просмотру на нашем Youtube- или Telegram-канале « Настоящий Форекс ».

— В белорусских компаниях, которые работают на фондовом рынке, должны быть сотрудники, аттестованные Минфином. Необходимо ли что-то подобное трейдерам?

— Таких требований сейчас нет. Но я считаю, что дальнейшим шагом в развитии рынка должна быть организация системы подготовки и аттестации профессиональных трейдеров на рынке Forex. Мы, со своей стороны, готовы были бы оказывать всяческую поддержку тем, кто показывает хороший результат на рынке, и рекомендовать их нашим корпоративным клиентам как эффективных управляющих, в которых можно инвестировать.

О новинках в белорусском трейдинге

— Что нового MTBankFX планирует предложить рынку?

— Сейчас мы хотим сделать акцент на инвестировании, а не спекулировании, поэтому планируем снизить минимальную сумму операции. Приведу пример. Представим, что фондовый индекс стоит $ 1000, а у инвестора есть только $ 100. Торговля с плечом (маржинальная торговля) означает, что $ 100 инвестора за счет ресурсов брокера могут быть увеличены, например, в 100 раз — до $ 10 тыс. За эти деньги инвестор может купить 10 единиц индекса. Если стоимость индекса за время торгов вырастет на $ 10 за единицу, то он заработает дополнительные $ 100 (удвоит капитал), а если снизится на $ 10 — потеряет все.

Наша идея — сделать индекс делимым. Тогда инвестор со своими $ 100 купит 0,1 индекса и при росте его стоимости на $ 10 получит доход — $ 1, но и убыток составит лишь $ 1 при обратной ситуации. Это сделает ненужным для начинающих инвесторов применение «плеча», чтобы не подвергать себя повышенным рискам.

Также у нас есть планы по расширению наших обучающих программ и возможности предоставления клиентам готовой торговой стратегии.

К сожалению, у рынка Forex не очень хорошая репутация, но мы всеми силами пытаемся ее обелить, пропагандируя прозрачный подход. У нас на сайте в свободном доступе публикуются все котировки — это абсолютно прозрачная система. Клиент может зайти в свой терминал и на сайт и сравнить, какие ордера и по какой цене исполнились. Это приносит свой результат: клиенты начинают все больше и больше верить в возможность инвестирования и более обдуманно совершают операции.





Читайте также