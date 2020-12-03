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Россия выдала Беларуси одного участника банды Морозова
Источник материала: БTНакануне Сергея Дербенева по кличке Дербень экстрадировали на родину. Считается, что это один из последних представителей группы. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола около 15 лет назад. Список преступлений достаточно широк: от мошенничества и вымогательства до бандитизма и умышленных убийств. Об этом человеке мы рассказывали более года назад, когда его задержали в России. Во Владивостоке сотрудники российской ФСБ во взаимодействии с белорусскими коллегами задержали Дербенева. Спецоперация стала успешным завершением длительных оперативно-розыскных мероприятий. Известно, что Дербенев работал охранником на одном из предприятий. Во время задержания он предъявил российский паспорт на чужое имя. Напомним, суд над бандой Морозова состоялся в 2006 году. Были осуждены 46 человек - троих главарей приговорили к высшей мере наказания.
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Накануне Сергея Дербенева по кличке Дербень экстрадировали на родину. Считается, что это один из последних представителей группы. Он был объявлен в международный...
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