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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россия выдала Беларуси одного участника банды Морозова Накануне Сергея Дербенева по кличке Дербень экстрадировали на родину. Считается, что это один из последних представителей группы. Он был объявлен в международный...

Накануне Сергея Дербенева по кличке Дербень экстрадировали на родину. Считается, что это один из последних представителей группы. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола около 15 лет назад. Список преступлений достаточно широк: от мошенничества и вымогательства до бандитизма и умышленных убийств. Об этом человеке мы рассказывали более года назад, когда его задержали в России. Во Владивостоке сотрудники российской ФСБ во взаимодействии с белорусскими коллегами задержали Дербенева. Спецоперация стала успешным завершением длительных оперативно-розыскных мероприятий. Известно, что Дербенев работал охранником на одном из предприятий. Во время задержания он предъявил российский паспорт на чужое имя. Напомним, суд над бандой Морозова состоялся в 2006 году. Были осуждены 46 человек - троих главарей приговорили к высшей мере наказания.