Колесникова, Тихановская и Цепкало удостоены премии имени Мартина Лютера

Источник материала: АФН

Премии имени Мартина Лютера "Бесстрашное слово" за 2021 год удостоены три белорусские оппозиционерки - Веронике Цепкало, Светлане Тихановской и Марии Колесниковой.

"Эти три женщины символизируют борьбу тысяч мирных демонстрантов заполитические перемены в Беларуси", - сообщил оргкомитет премии в среду, 2 декабря. Церемония награждения состоится 24 апреля в Вормсе, передает DW.

Премия "Бесстрашное слово" учреждена союзом 16 городов, в которых жил и работал великий немецкий реформатор Мартин Лютер. Один раз в два года она вручается людям, которые смело защищают свои убеждения, встречая на своем пути жесткое сопротивление.