ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Колесникова, Тихановская и Цепкало удостоены премии имени Мартина Лютера

03.12.2020 09:37 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Премии имени Мартина Лютера "Бесстрашное слово" за 2021 год удостоены три белорусские оппозиционерки - Веронике Цепкало, Светлане Тихановской и Марии Колесниковой.

"Эти три женщины символизируют борьбу тысяч мирных демонстрантов заполитические перемены в Беларуси", - сообщил оргкомитет премии в среду, 2 декабря. Церемония награждения состоится 24 апреля в Вормсе, передает DW.

Премия "Бесстрашное слово" учреждена союзом 16 городов, в которых жил и работал великий немецкий реформатор Мартин Лютер. Один раз в два года она вручается людям, которые смело защищают свои убеждения, встречая на своем пути жесткое сопротивление.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премии имени Мартина Лютера "Бесстрашное слово" за 2021 год удостоены три белорусские оппозиционерки - Веронике Цепкало, Светлане Тихановской и Марии Колесниковой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минэнерго ожидает рост потребления электроэнергии в Беларуси до 44 млрд киловатт-часов к концу 2025 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика