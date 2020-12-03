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Колесникова, Тихановская и Цепкало удостоены премии имени Мартина Лютера
Источник материала: АФН
Премии имени Мартина Лютера "Бесстрашное слово" за 2021 год удостоены три белорусские оппозиционерки - Веронике Цепкало, Светлане Тихановской и Марии Колесниковой.
"Эти три женщины символизируют борьбу тысяч мирных демонстрантов заполитические перемены в Беларуси", - сообщил оргкомитет премии в среду, 2 декабря. Церемония награждения состоится 24 апреля в Вормсе, передает DW.
Премия "Бесстрашное слово" учреждена союзом 16 городов, в которых жил и работал великий немецкий реформатор Мартин Лютер. Один раз в два года она вручается людям, которые смело защищают свои убеждения, встречая на своем пути жесткое сопротивление.
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Премии имени Мартина Лютера "Бесстрашное слово" за 2021 год удостоены три белорусские оппозиционерки - Веронике Цепкало, Светлане Тихановской и Марии Колесниковой.
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