США, Британия и Эстония объяснили бойкот встречи с делегацией Донбасса

Источник материала: АФН

США, Великобритания и Эстония объяснили бойкот встречи с делегацией Донбасса в Совбезе ООН, инициированную по инициативе России, тем, что считают данное мероприятие попыткой исказить реалии конфликта на юго-востоке Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, опубликованном на сайте постпредства США в ООН.

«Эта встреча была явной попыткой представить ложный и вводящий в заблуждение сюжет, касающийся конфликта на востоке Украины. Мы категорически отвергаем предположение России о том, что она действует как посредник во внутреннем конфликте», — сказано в заявлении.

США, Великобритания и Эстония отметили, что стороны подтверждают необходимость соблюдения Минских соглашений, а также выражают приверженность мирному урегулированию конфликта «при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Мы приветствуем шаги, предпринятые украинским правительством для достижения прогресса в урегулировании конфликта, и призываем Россию действовать аналогичным образом», — добавляется в заявлении, передает РБК.

Ранее министр иностранных дел страны Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Украины, США, Великобритании, Франции, ФРГ, Эстонии и Бельгии бойкотировать неформальную встречу Совета Безопасности ООН с участием представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.