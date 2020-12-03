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У сына Шумахера есть все шансы стать чемпионом "Ф-2" в этом году

03.12.2020 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сын Шумахера дебютирует в "Формуле-1". Его партнером станет россиянин Никита Мазепин



21-летний Мик Шумахер дебютирует в высшем гоночном классе в следующем году в составе американской команды "Хаас". Его партнером станет россиянин Никита Мазепин, с которым они ровесники. Оба сейчас выступают в "Формуле-2", пишет Русская служба Би-би-си.

Шумахер - сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, а Мазепин - сын владельца "Уралхима" Дмитрия Мазепина, состояние которого "Форбс" оценил в 2015 году в 1,3 млрд долларов. Мазепин станет четвертым в истории россиянином в "Ф-1".

Шумахер-мл. говорит, что мечтал об участии в "Ф-1" с трех лет, и радуется, что наконец его мечта сбылась. Он проведет с "Хаас" как минимум два сезона. Он воспитанник академии пилотов "Феррари", а "Хаас" - команда-партнер итальянского автоконцерна.

Сын легендарного гонщика получил право выступать в "Ф-1" еще в 2018 году, однако "Феррари" предпочла не торопить события и дать ему пройти по лестнице классов кольцевых автогонок.

Он уже становился чемпионом Европы в "Формуле-3" и лидирует в "Формуле-2" в этом сезоне, имея все шансы стать чемпионом.

Шумахер поблагодарил "Хаас" и "Феррари" за доверие, а фанатов - за поддержку, и добавил: "И еще я хочу поблагодарить и выразить любовь моим родителям. Я обязан им всем. Я всегда мечтал, что достигну своей мечты о "Формуле-1".

Дебют Шумахера-мл. совпадает с 30-летним юбилеем дебюта его отца на Гран-при Бельгии 1991 года.



Демонстрационный заезд Мика Шумахера на Ferrari F2004 его отца
REUTERS

Михаэль Шумахер долго оставался самым успешным гонщиком в истории спорта. Он победил в 91 заезде и семь раз становился чемпионом мира.

В этом году его рекорд по числу побед в гран-при побил британец Льюис Хэмилтон, также ставший семикратным чемпионом.

О самом Михаэле Шумахере в последние годы известно немногое. В 2013 году он пережил несчастный случай на горнолыжном курорте во французских Альпах - упал и ударился головой. Некоторое время гонщик находился в искусственной коме.
 
 
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Сын Шумахера дебютирует в "Формуле-1". Его партнером станет россиянин Никита Мазепин
 
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